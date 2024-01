Cătălin Cîrjan, împrumutat de Arsenal la Rapid, i-a întors spatele lui Dinamo:„Vreau în play-off”

Folosit foarte puțin de Cristiano Bergodi în prima parte a sezonului, Cîrjan ar putea avea mai multe șanse de a evolua în tricoul lui Dinamo, însă nici nu vrea să audă de o astfel de mutare.

Mijlocașul central în vârstă de 21 de ani a plecat în cantonament cu Rapid și spune că obiectivul său este să se califice alături de echipa din Giulești în play-off și să lupte pentru primele trei locuri din clasament.

Cîrjan a fost împrumutat de Rapid de la Arsenal până în vara anului acesta.

De doar 15 ori a îmbrăcat Cîrjan tricoul Rapidului în acest sezon de Superliga, adunând 579 de minute.

„Mergem în cantonament să ne antrenăm şi să fim pregătiţi pentru meciul cu FCU Craiova. Suntem mai multe echipe care mergem în Turcia și suntem fericiți să fim cu ei. Primul meu cantonament aici a fost cu mister Mutu, iar acum mergem cu domnul Bergodi. Trebuie să ne antrenăm bine şi să facem o figură frumoasă în meciurile rămase de disputat. Eu am muncit în fiecare zi la antrenamente, când mi s-a dat şansa am încercat să dau tot ce am avut mai bun.

Mă gândesc la Rapid şi vreau să prindem play-off-ul. Ne gândim la titlu, dar vrem să luăm meci cu meci. Nu s-a pus problema să plec, nu m-am gândit la altă echipă, ştiam că voi rămâne. Sper să îmi fac treaba până în vară”, a spus Cătălin Cîrjan la plecarea spre Antalya.

Rapid are programate trei meciuri amicale în Antalya

Rapid a plecat în cantonament în Turcia, acolo unde va disputa trei partide de pregătire.

Trupa lui Bergodi Cristiano Bergodi va juca primul test pe 6 ianuarie, cu Sakaryaspor (formaţie aflată pe locul 4 în liga a doua turcă), pe 9 ianuarie o va înfrunta pe FC Sabah (ocupanta locului 8 în prima ligă azeră), ultimul meci de verificare fiind programat pe 12 ianuarie, contra unui adversar ce va fi anunţat ulterior.

Rapid va disputa primul său meci oficial din 2024 pe 19 ianuarie, pe stadionul din Giulești, cu FCU Craiova, în etapa cu numărul 22 din Superliga.