Joyskim Dawa nu se teme de criticile lui Gigi Becali! Mesajul ferm transmis după înfrângerea cu Rapid

La finalul meciului, Joyskim Dawa, marcatorul unicului gol al gazdelor, a dezvăluit că nu se teme de criticile patronului și că va lupta alături de coechipierii săi pentru ca echipa să revină pe prima poziție în clasament, dacă CFR Cluj se va impune cu FC Hermannstadt, în ultimul meci al etapei, și va urca pe primul loc în clasament.

„Cred că în prima jumătate am luat două goluri prea uşor, dar apoi am revenit în joc şi am încercat să marcăm. Asta a fost, acum vom încerca să ne concentrăm pentru următorul meci. Cred că rezultatul nu este corect, pentru că am dominat a doua parte a jocului şi le-am dăruit două goluri. Cred că ar fi trebuit să muncim mai mult, poate şi tactic. Nu ştiu dacă Rapidul este cea mai bună echipă pe care am întâlnit-o în acest sezon. Au avut într-adevăr o primă repriză bună, au şi jucători buni, dar au dat două goluri foarte uşor, aşa au câştigat meciul ăsta”, a spus Joyskim Dawa.

Fotbalistul camerunez nu se teme de criticile lui Becali

Joyskim Dawa nu crede că jucătorii FCSB-ului vor fi afectați de criticile lui Gigi Becali, dacă acestea vor veni, așa cum se întâmplă după fiecaer rezultat negativ al vicecampioanei.

„Se mai întâmplă să avem perioade ca asta în care nu câştigăm, dar vom reveni curând şi vom câştiga. Dacă vom pierde primul loc în clasament, OK, asta este, vom lupta şi vom recâştiga primul loc. Drumul e lung, nu este finalul aici. Nu mi-e teamă de criticile patronului, este doar fotbal, se întâmplă. Dacă va zice ceva, va zice... Nu cred că sunt afectaţi nici colegii mei de criticile lui, sunt jucători puternici”, a mai spus Dawa.

FCSB - Rapid, scor 1-2

Pentru FCSB a fost a doua înfrângere din acest tur şi prima pe teren propriu. "Roş-albaştrii" au o singură victorie în ultimele cinci etape, trei egaluri şi un eşec. FCSB nu a câştigat niciunul din ultimele sale trei meciuri de acasă.

Rapid e neînvinsă de zece etape, în care a obţinut şapte victorii şi trei egaluri.