Ionuț Chirilă l-a făcut pe Reghecampf să zâmbească la cutie: "E o glumă, nu!?"

La finalul partidei dominate autoritar de olteni, antrenorul oaspeților, Ionuț Chirilă, și-a prezentat versiunea despre meci, începând cu un discurs în care a pedalat pe ideea că formația sa a dominat primele 15 minute.

În startul de meci, de fapt, Craiova a punctat de două ori! Ieri a venit și reacția lui Laurențiu Reghecampf, antrenorul Universității.

”E o glumă, nu? Ionuț chiar îmi este prieten și nu aș vrea să intru într-o polemică de la distanță. Este părerea lui, probabil că a reușit să mai vadă meciul încă o dată. Într-adevăr, ei au avut o ocazie, una foarte mare.

A fost mai mult noroc din partea lor, eu nu cred că avem o problemă cu începutul partidei. Important e ca noi să avem parte de același randament, să tratăm momentele cu aceeași seriozitate, echipa să se miște și să joace cum a făcut-o în ultimele partide.

Suntem pe un drum bun, meciul cu Chindia este cel mai greu, pentru că este următorul. Este cel mai important”, a spus Reghecampf, în cadrul unei conferințe de presă.

Chirilă: „Am controlat jocul în primele 15 minute”

„Nu îmi explic cum am jucat excepțional 15 minute, în care am controlat jocul. În loc să murim ca un bolnav de cancer, ușor-ușor, am făcut infarct. Nu poți să joci 15 minute fantastic și celelalte 75 să nu exiști. E un rezulat normal.

E diferența de valoare clară. Craiova poate să alinieze trei echipe de playoff. Le-am spus că pentru a avea o șansă astăzi trebuie să avem o circulație mai bună decât cu Steaua (n.r. - FCSB). Am reușit asta 15 minute, după aceea, linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. Le-am zis că putem face joc de intercepție. Dacă Nistor se întoarce, avem probleme mari. Încă am semnul de întrebare. Cum am reușit să începem așa și cum am căzut definitiv", a susținut Chirilă, la finele confruntării de pe "Ion Oblemenco".