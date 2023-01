Ionel Ganea (49 de ani) și-a exprimat indignarea din cauza celor întâmplate la încleștarea de duminică, de la Sfântu Gheorghe, când Andrei Chivulete și Octavian Goga, observatorul întâlnirii, au decis ca meciul să fie suspendat.

Ganea (45 de selecții în 19 partide pentru națională) susține că arbitrul partidei. Chivulete - susținut de alții colegi de breaslă care au comentat cazul la TV - trebuia să lase jocul să curgă.

"Kovacs n-a mai suspendat vreun meci! Sepsi - FCU ar trebui să se rejoace!"

Ganea dă exemple din trecutul său fotbalistic și mai pune pe tapet exemplul Istvan Kovacs, arbitru născut în Carei, căruia pe multe stadioane i se aduc injurii pentru că e de origine maghiară.

"Marii vinovați sunt Chivulete și Goga! Unde v-ați născut și v-ați afirmat voi? Acum va exista un precedent. Toți vor dori să se suspende meciurile. Goga mai e și observator internațional, iar meciurile internaționale au un impact mai mare.

Cel mai bun arbitru în momentul de față e Istvan Kovacs. Am fost la multe meciuri unde s-au scandat la adresa lui multe lucruri neplăcute, dar niciodată - un om foarte echilibrat, respectuos Istvan Kovacs -, n-a închis un meci.

Partida Sepsi - FCU Craiova ar trebui să se rejoace, așa ar fi corect", a spus Ganea, pentru Sport.ro.

"Ne-au dat 'să mâncăm' până am ieșit din incinta stadionului. Mie, lui Hagi, Popescu, Petrescu!"

Ganea spune că în duelurile cu Ungaria a fost înjurat constant. Nimeni din echipa României nu s-a plâns, nimeni n-a vrut ca meciul să fie suspendat.

"Când am jucat cu naționala României în Ungaria, de la început până când am părăsit terenul, cu echipa națională vorbesc - ne-au dat suporterii de naționalitate maghiară "să mâncăm" până am plecat din incinta stadionului.



Mie lui Hagi, Popescu, Petrescu. Ne-au înjurat și de mamă, și de copii, de toate ne-au făcut. Eu când am mers în Ungaria am fost înjurat non-stop și n-a mai oprit nimeni meciul! Ideea e că s-a scandat! Tot nu s-a oprit meciul. Nici nu ne-am fi dorit să se întâmple asta, am vrut să jucăm.

Când a fost România - Ungaria la noi, la fel s-a întâmplat", a spus Ganea, pentru Sport.ro.

Sepsi OSK - FCU Craiova 0-0 (meci întrerupt de arbitrul Andrei Chivulete)

În minutul 25, iniţial arbitrul Andrei Chivulete a cerut să se facă un anunţ la staţia de amplificare, ca avertisment, însă după foarte scurt timp el a oprit meciul şi a trimis echipele la vestiare.

Meciul a fost întrerupt 10 minute, echipele au revenit pe gazon, dar au mai jucat doar 14 secunde și Chivulete a fluierat finalul partidei! Fanii lui FCU au declanșat din nou ploaia de scandări xenofobe, iar Chivulete a întrerupt definitiv partida!

Bergodi s-a dus către Chivulete pentru a-i cere explicații însă centralul a explicat că a respectat regulamentul! Dacă după cele 10 minute de întrerupere echipele revin pe teren și se continuă scandările xenofobe, arbitrul fluieră finalul partidei.