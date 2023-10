În urma deciziei luate luni de către Curtea de Apel București, lui CSA Steaua îi revine, în consecință, palmaresul din 1947-1998, incluzând Cupa Campionilor Europeni din 1986 și toate celelalte trofee cucerite în perioada respectivă, în timp ce FCSB-ului îi revine perioada 2003-2017. De asemenea, perioada 1998-2003 i-a fost atribuită celor de la AFC Steaua.

Ion Crăciunescu și Marius Lăcătuș, dialog aprins în direct la TV: "E ciudat! / "Cum adică e ciudat?"

Ion Crăciunescu, fost mare arbitru, a avut o declarație controversată, în direct la DigiSport, despre CSA Steaua: „Cum vii și spui că e Steaua, din moment ce ești înființat în 2017? Este echipă nouă. Cum să spui că deții palmaresul? E ciudat”.

Fapt care l-a făcut pe Marius Lăcătuș să răbufnească în direct. Fost câștigător cu Steaua București al marelui event din 1986, Lăcătuș a evidențiat că nu e nimic ciudat în faptul că CSA și-a revendicat palmaresul.

„Cum adică e ciudat? E o echipă nouă, care a luat-o din Liga 4. Și care a luat palmaresul. De ce vă luați mereu numai de Steaua? De ce nu spuneți și de Rapid? Nu e aceeași situație? Sau de Craiova, care a intrat direct în Liga 2 și a primit și drept de promovare?”, au fost cuvintele lui Marius Lăcătuș.

Reacția lui Tudorel Stoica, după ce Curtea de Apel a dat verdictul în procesul dintre CSA Steaua și FCSB

Tudorel Stoica, un fost jucător al Stelei București care și-a trecut în CV marele event din 1986, a reacționat pentru Sport.ro în urma verdictului oferit de Curtea de Apel cu privire la procesul dintre CSA și FCSB legat de palmares.

Fostul jucător a precizat că decizia e normală și că hotărârea a fost asta încă de la începutul disputei dintre CSA și FCSB

„Cum era normal. Mi se pare normal și era și firesc. A fost hotărârea asta de la început. Realitatea e asta. Clubul Steaua are Cupa Campionilor, palmaresul, culorile și emblema, iar Gigi Becali are... Ce are. Și a meritat.

De când a intrat el în posesia clubului, echipei. Cu toate că au fost mari nereguli acolo. Dacă s-ar verifica, s-ar putea observa cum a putut să preia echipa de fotbal Steaua, când a luat-o el în 2003, atunci.

Dar, în fine, asta e”, a spus Tudorel Stoica pentru Sport.ro.