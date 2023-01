Întrebat care e cel mai mare regret al carierei, Nicolae Dică a răspuns apăsat și a dat detalii

În vârstă de 42 de ani, Nicolae Dică a trăit multe meciuri dramatice în cariera sa de jucător. Piteșteanul lansat în fotbalul mare de FC Argeș nu uită dubla palpitantă din semifinalele Cupei UEFA 2005-206 cu Middlesbrough, formație care a eliminat gruparea lui Cosmin Olăroiu.

Dică vorbește acum detașat despre episodul în care Steaua nu a mai avut resurse pentru a păstra un scor liniștitor pentru accederea în ultimul act.

Dică a fost ultima dată antrenor la FCSB și ar putea ajunge la CS Mioveni.

"E cel mai mare regret din cariera mea, îmi pare rău că nu am reuşit să ne calificăm în finala Cupei UEFA, în 2006, chiar dacă eu n-aş fi jucat, pentru că urma să fiu suspendat. Era important pentru echipă, e cel mai mare regret al meu, am fost la mâna noastră, am fost la câteva minute de acea calificare, am avut 3-0 la general.

Fac o comparaţie cu finala Cupei Mondiale. Argentina, când conducea cu 2-0, schimbă Di Maria cu Acuna, care, în ultimii ani, a jucat pe postul de fundaş stânga. Această schimbare s-a făcut pentru a închide apărarea în zona respectivă, dar tot au luat două goluri argentinienii.

Aşa a făcut şi Olăroiu în Anglia. A schimbat mijlocaşii de bandă cu fundaşi laterali pentru a închide jocul cât mai bine. Chiar nu ai de unde şti cum este mai bine, care este cea mai bună metodă. Bine este doar atunci când faci o schimbare şi ai un rezultat pozitiv", a declarat Nicolae Dică, potrivit Orange Sport.

Parcursul Stelei din Cupa UEFA (2005-2006)

Faza grupelor

Steaua - Lens 4-0

Sampdoria - Steaua 0-0

Steaua - Halmstad 3-0

Hertha Berlin - Steaua 0-0

16-imi: SC Heerenveen - Steaua 2-3 (1-3 în tur, 1-0 în retur)

Optimi: Steaua - Betis Sevilla 3-0 (0-0 în tur, 3-0 în retur)

Sferturi: Rapid - Steaua 1-1 (1-1 în tur, 0-0 în retur)

Semifinale: Steaua - Middlesbrough 3-4 (1-0 în tur, 2-4 în retur)