INTERVIU Cea mai mare dorință a lui Gabi Balint în 2022: „Steaua să atace promovarea în Liga 1!” 

de Florin Caramavrov

El vrea ca echipa Armatei să găsească până-n vara acestui an soluțiile legale și financiare pentru a se lupta la promovarea în Liga 1 în sezonul următor. Citiți detalii în interviul exclusiv pentru www.sport.ro de mai jos, în care Balint vorbește și despre lupta la titlu în Liga 1, dar și despre naționala României:

- Ce dorință ți-ai pune pentru anul acesta în ceea ce privește fotbalul?

Să văd Steaua în vară pregătită din toate punctele de vedere să atace promovarea în prima ligă. Și juridic, și sportiv. Cu niște jucători noi, cu o organizare mai bună. În rest, ce pot să-mi doresc? Doar să fiu sănătos, să pot merge la emisiuni ca să vorbesc despre fotbal. Cât voi mai putea și cât voi mai sta prin București.

- Te retragi la țară?

Păi normal. Bucureștiul deja mă obosește. În afară de emisiunile de la Digi și de ce mai am eu cu agenția de pariuri, nu mă mai leagă mare lucru de București. Am aici, la țară, familia. Ar fi fetele mele în București, dar ele își urmează cursul firesc al vieții.

- Nici măcar un proiect legat de Steaua nu te-ar ține aici?

Am avut propuneri până acum și legat de Steaua, și legat de alte cluburi. Trebuie să găsesc o motivație, ceva trebuie să mă împingă ca să dau din nou totul fotbalului, să mă implic total. Că eu știu cum sunt când muncesc în fotbal.

- Mai mare motivație decât Steaua, care să fie?

Da, eu înțeleg, dar asta ar însemna să mă leg iar de București. Eu m-am reîndrăgostit acum de locurile în care am copilărit. Îl am aici pe taică-miu, am sora, iubita, cu care sunt de 7 ani. Suntem cam toți aici. Mi-am luat o casă la țară, tot timpul sunt aici, îmi place. Mi-am luat și tot ce îmi trebuie pentru un studio, aș putea face de aici emisiune, să intru live, ca să nu mai trebuiască să vin la București.

E destul de greu drumul, cu orice l-ai face, ori cu avionul, ori cu mașina. Dac-aș intra din nou în fotbal, ar însemna să fiu pe drumuri, să mă implic total. Nu știu dacă aș putea. Plus că trebuie să stau mai liniștit de când am avut și infarctul ăla. Nu îmi face bine să mă agit. Și știi cum e pe bancă, te agiți... Nu știu, nu zic niciodată nu... Poate că la un moment dat pot să revin. Trebuie să fie un motiv important, ceva care să mă motiveze foarte mult.

CFR n-are cum să piardă campionatul

- Niște previziuni pentru anul ăsta? Campioana României, câștigătoarea Champions League, campioana mondială...

Nu o văd pe CFR să piardă campionatul, nu are cum. Poate să mai vedem și meciul ăsta din prima etapă a anului, la FCSB. Dacă CFR câștigă, e 95% campioană. La cât de bine organizat e Dan Petrescu, plus că încă se mai investesc bani acolo, nu știu de unde, dar văd că tot intră bani, deși știu că sunt și ei cam în gaură. Speră să se califice într-o ligă europeană ca să mai recupereze din pierderi.

FCSB e cam singura contracandidată, Craiova are o cădere, iar celelalte echipe luptă pentru play-off, dar nu au șanse la titlu. Ne-am convins și cu Gigi, nu-l interesează prea mult rezultatele, ci doar partea financiară.

- Ne-am convins noi demult...

Demult, da. A și declarat că nu mai vrea să bage bani de-acasă. Doar ce are în club și ce poate să învârtă pe acolo, să jongleze. Jucători tineri, promițători sunt mai puțini acum. El nu mai cumpără, se vor termina la un moment dat și transferurile. Mai pleacă doi-trei jucători și s-a terminat. Pe el nu-l mai interesează, nu-și mai dă silința, a spus că a renunțat și la lupta cu Steaua... Și bine-a făcut.

- Excluzi total unificarea celor două?

Nu exclud o unire a galeriilor. Sunt sigur că acestea vor fi împreună într-o bună zi. Galeriile și toți fanii. O fuziune înre FCSB și Steaua nu văd cum s-ar putea produce. Poate să renunțe Gigi total, să îi ofere locul Stelei. Nu știu din punct de vedere legal dacă se poate face o astfel de fuziune. El o să mai țină cât poate FSB-ul, că mai are niște jucători de vândut.

Nu mai „pupăm” echipă românească în Europa League!

- O echipă românească măcar în grupele Europa League vedem anul ăsta?

Nu cred. De Champions League nu mai vorbim, dar se pare că și Europa League și-a cam închis porțile pentru noi. Nici CFR-ul nu mai e ce-a fost. Dan Petrescu a încercat să refacă echipa cu care a avut succes, dar nu prea cred că a reușit, din mai multe puncte de vedere. Unii jucători sunt terminați, n-a mai adus alții proapeți, tineri. De fapt, nici nu e problema lui, el nu a fost un constructor de echipe. El a fost antrenorul care a vrut rezultat imediat și pentru asta și-a asigurat un lot bun. Și a și obținut rezultate. Poate doar cu puțin noroc la tragerea la sorți să ajungă vreo echipă românească în grupele Europa League. Anul trecut a fost o catastrofă pentru echipele de la noi în cupele europene.

- Pe cine vezi să câștige anul acesta Champions League?

Mie îmi plac mult Bayern Munchen, Liverpool și Manchester City. E un mare echilibru între ele, deși parcă Bayern are un mic avantaj. Și nu văd cum ar putea să slăbească. PSG nu m-a convins deloc, poate să schimbe ceva Zidane, dacă vine.

- Îți vine să crezi că avem Campionat Mondial în iarnă anul ăsta?

Abia aștept să văd cum va fi. Clima cred că va fi bună acolo, în Qatar, pe timpul Mondialului. Să vedem cum se vor prezenta jucătorii. Până acum, turneul final se desfășura la finalul campionatelor. Dar cred că, din punct de vedere al prospețimii jucătorilor, poate fi un avantaj.

- Pe cine vei susține?

Totdeauna când nu a fost România, am ținut cu Spania. Am jucat acolo și a rămas ca a doua casă. Dar nu sunt un fan împătimit. Îmi place fotbalul de calitate. De exemplu, cel din Champions League sau cel din Premier League, un campionat extraordinat. Campionatul Spaniei iar e bun.

- Se marchează mult în Italia...

Da, ăsta e un lucru bun, că fotbalul italian s-a mai modernizat, pun și ei accent pe atac, nu mai sunt atât de obsedați de faza defensivă, de organizaea defensivă. Și calitatea jucătorilor este foarte bună. Totuși, am impresia că Premier League ia avans.

- Bani mulți în Anglia...

Bani foarte mulți, jucători de valoare. Sunt oameni cu foarte mulți bani care intră în fotbalul de acolo. Acum să vedem ce se întâmplă și la Newcastle. În Anglia, fotbalul este o imensă afacere. Nu putem să ne mai gândim că putem vreodată să ne luptăm cu echipele astea.

- Pe noi ce selecționer ne mai duce la Mondiale?

Noi am devenit o echipă normală, o echipă de nivel mic spre mediu. Odată eram și noi printre cele mari. Acum nu mai suntem nici mediu.

- Suntem cu Luxemburg acum?

Suntem încă peste cele mici, chiar dacă mai dăm cu stângu'-n dreptu' și la câte un meci cu o astfel de echipă. Noi avem dificultăți acum cu Macedonia, Islanda, Armenia, cu care înainte ne distram. Și nu cred că e problemă de selecționer. Hai să fim sinceri, cu tot respectul pentru fotbaliștii români. Unde jucam noi și unde joacă cei de acum? Câți joacă dintre ei în campionate puternice și câți jucam noi? Aici se vede diferența.

Calitatea fotbalului este în scădere. De campionatul românesc, ce să mai vorbesc...A fost o perioadă în care intraseră niște patroni și era o concurență între ei. Cum au căzut, s-a cam dus și fotbalul. Au mai rămas vreo doi-trei, iar restul echipelor se decurcă așa cum pot, prin primării, poate vreun sponsior, ce mai iau de la televiziuni. Nu se pune accent pe tineri, în afara lui Hagi. Și mai sunt vreo doi-trei prin țară. Și-a mai făcut FCSB-ul acum...

„Drăgușin va juca în mod clar pentru naționala mare”

- Uite un român care joacă într-un campionat puternic, Radu Drăgușin. L-ai vedea la națională anul ăsta sau mai trebuie să se „coacă”?

E un jucător cu calități, l-am văzut, e foarte tânăr și contează că i s-a dat ocazia să debuteze la Juventus la 18 ani, atât cât a jucat. Fizic stă foarte bine, lecțiile tactice le-a învățat acolo, în Italia, deci are ceva atuuri. Va fi clar un fotbalist al naționalei în viitor. Acuma, depinde și de el, să joace în continuare, să se mențină.

- La 19 ani, e ceva să fii titular în Serie A, nu?

E mare lucru. Toate țările mari au jucători de 17-18 ani în lotul echipei naționale, unii joacă. Asta trebuie și la noi, deși noi vrem rezultate mari, cum au fost pe vremea noastră. Nu vor fi, nu mai au cum să fie. Problema e să avem o echipă care să joace ceva, să ne placă, să vedem că jucătorii luptă, încearcă, își doresc. Și noi suntem destul de critici cu naționala. N-avem răbdare, vrem rezultate, ne doare când ne bate Armenia. Atunci ne enervăm, îi atacăm și pe ei și nu realizăm nimic.

- Ne-ați învățat voi prost, să fim pe-acolo, pe la turneele finale...

Da, a fost o generație bună, formată toată în România. Apoi am plecat noi afară și normal că acele campionate în care am jucat ne-au întărit mai mult și ne-au ridicat valoarea. Dar noi am plecat de aici. Aveam un campionat bun, o mare rivalitate între Dinamo și Steaua, cu antrenori preocupați să facă echipe, conducători buni. Și celelalte clubui aveau jucători buni, dacă mă gândesc la Craiova sau la Sportul Studențesc. Bine, nici cei de afară nu erau atât de dezvoltați. Era mai mult echilibru. Cum poți să dai acum pe un jucător 100 sau 200 de milioane de euro? Și unul de la noi e vândut cu două milioane. Păi, stai puțin, e de 100 de ori mai mare valoarea celui de afară? Nici chiar așa! Aici ceva nu e în regulă. Eu sunt sigur că alta ea cota uno tineri de la noi, dacă eru crescuți și educați în străinătate.

