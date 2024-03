Astăzi, 8 martie, începe seria ultimelor trei runde din sezonul regular Liga 3, ediția 2023/2024, iar Federația Română de Fotbal a alocat pe site-ul oficial un amplu spațiu situației din cel de-al treilea eșalon.

Cum se promovează din Liga 3 în Liga 2

Fiecare dintre cele 10 serii de Liga 3 se va împărți după sezonul regular în play-off (4 echipe) și play-out (6 echipe).

În caz de egalitate de puncte, primul criteriu de departajare îl reprezintă rezultatele directe din sezonul regular.

Play-off-ul se va juca în format tur-retur-tur, cu un total de 9 etape. Și play-out-ul se va juca în format tur-retur, 10 etape.

Va urma la final baraj între locurile 1 și 2 (din grupe diferite), iar câștigătoarele vor juca cele 5 finale la finalul cărora vom afla promovatele în viitoarea ediție din Liga 2

Seria 1. Miroslava, Vaslui și FC Bacău sunt în cărți

În singura serie incompletă, de 9 echipe față de 10 în restul, CSM Bacău (25p) e deja în play-off, câtă vreme CSM Vaslui, prima echipă sub linia de play-off în acest moment, are 18 puncte dar doar două meciuri rămase de disputat. Și Bucovina Rădăuți, cu 23 de puncte, este cu un pas în faza superioară, cum ar fi fost și Foresta Suceava, dacă nu se desființa în urmă cu doar câteva zile!

Știința Miroslava, locul 4 acum, ultimul de play-off, are 19 puncte, cu unul peste CSM Vaslui, în vreme ce ACS FC Bacău are doar 15 puncte, dar un meci în plus de jucat față de cele două formații!

Standings provided by Sofascore

Seria 2. Final de foc pentru un careu cu dueluri directe

Metalul Buzău și CSM Focșani sunt deja sigure de play-off. În vreme ce 4 formații se bat cu șanse reale pentru celelalte două poziții.

Iar în penultima etapă avem CSM Râmnicu Sărat vs Unirea Braniștea, pe când în ultima rundă e programat Sporting Liești vs Dacia Unirea Brăila!

Standings provided by Sofascore

Seria 3. Recolta Gheorghe Doja speră la o minune

CS Afumați și Dunărea Călărași sunt deja în play-off, iar Agricola Borcea e cu 7 puncte avans față de prima echipă sub linie, cu trei etape înainte de final, așadar cu șanse uriașe pentru același parcurs.

LPS HD Clinceni are 26 de puncte, pe locul 4, iar singura urmăritoare pentru ea e Recolta Gheorghe Doja, 20 de puncte. O singură victorie în oricare din cele 3 runde e suficientă ilfovenilor pentru calificare. Pentru că, la egalitate de puncte, în cazul în care ialomițenii înving pe linie, au avantajul rezultatelor directe: 4-3 acasă și 2-2 în deplasare.

Standings provided by Sofascore

Seria 4. Un loc e sigur în joc, patru echipe se luptă!

CS Dinamo București și CS Blejoi sunt deja calificate matematic în play-off. SC Popești-Leordeni are 7 puncte față de prima echipă sub linie, FC Pucioasa, și meci direct în penultima etapă, pe terenul ilfovenilor, așadar e mare favorită la play-off.

Patru echipe se luptă pentru ultima poziție spre faza superioară.

Standings provided by Sofascore

Seria 5. Trei etape nebune cu 5 formații angrenate

O serie tare imprevizibilă, unde nimeni nu e încă sigur de locul în play-off! Cinci formații au șanse considerabile să ocupe cele patru locuri visate.

În prima etapă din 2024 avem duelul Zărnești vs Râșnov, în penultima etapă se joacă Odorheiu Secuiesc – Râșnov iar în ultima rundă, Zărnești vs Odorheiu Secuiesc!

Standings provided by Sofascore

Seria 6. O certitudine și cam patru trupe cu șanse reale

Doar CSM Cetatea Turnu Măgurele e calificată matematic în play-off.

Cu șanse reale se luptă alte 5 formații pentru celelalte 3 poziții, dar Sporting Roșiori are nevoie de parcurs perfect în cele trei runde și de… noroc!

Standings provided by Sofascore

Seria 7. Prima etapă poate decide multe

Doar Universitatea Craiova II, locul 5 acum cu 24 puncte, are șanse reale să încurce calculele primelor 4 clasate la zi. E la 8 puncte de CSM Deva, la 7 puncte de Ghiroda și Giarmata Vii și de ACSO Filiași, dar la numai 3 puncte în spatele celor de la Viitorul Șimian!

Iar prima etapă din 2024 programează meciul direct, la Șimian, între Viitorul și echipa secundă a Științei! Un succes al oaspeților aprinde tare lupta pentru play-off!

Standings provided by Sofascore

Seria 8. Banatul fierbe încă din prima etapă a anului

FC Bihor Oradea e deja în play-off, iar cinci alte echipe se bat pe cele trei locuri rămase disponibile, cu șanse diferite, firește.

Șoimii Lipova, locul 6 cu 23 de puncte, primește acasă în prima etapă pe Progresul Pecica, locul 4, ultimul de play-off, 28 de puncte. Un succes al gazdelor aduce și mai multă intensitate pe ultimele etape!

Poli Timișoara și CS Peciu Nou, locurile 2 și 3, au câte 30 de puncte și stau doar relativ liniștite. Mai ales că Peciu Nou merge în prima etapă în deplasare la Phoenix Buziaș. Adică locul 5, cu 28 de puncte!

Standings provided by Sofascore

Seria 9. Șanse la play-off până la locul 7!

Gloria Bistrița-Năsăud e matematic în play-off, iar ACS Mediaș poate rata doar printr-o prăbușire istorică în ultimele etape același deznodământ. E la 7 puncte avans de locul 5 iar unul din cele trei meciuri rămase de disputat e totuși la Industria Galda, penultimul loc.

Lupta e însă deschisă! Pentru că 5 formații se luptă pentru cele două locuri total disponibile!

Standings provided by Sofascore

Seria 10. Până și Sănătatea speră, pe traseul propriu!

Doar SCM Zalău e calificată deja în play-off. Dar și CSM Olimpia Satu Mare, cu avans de 8 puncte față de locul 5, primul sub linie, se poate considera practic laureată a sezonului regular, o singură victorie în cele trei etape îi e suficientă pentru play-off.

Interesant e însă că nu mai puțin de 6 echipe au șanse bune la celelalte două locuri care duc în faza superioară! Asta pentru că Sănătatea Cluj are un program accesibil în teorie: două meciuri consecutive pe teren propriu, cu Crișul Sântandrei și CSM Sighetu Marmației, apoi deplasare la codașa seriei, Minaur Baia Mare!y

Standings provided by Sofascore

Info: FRF

Foto: CS Dinamo București