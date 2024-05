"Îmi place mult!" Gigi Becali a pus ochii pe un jucător de la Dinamo

Deși Dinamo s-a zbătut tot sezonul în subsolul clasamentului, unul dintre jucătorii "câinilor" a reușit să-l impresioneze pe Gigi Becali, patronul campionilor.

Latifundiarul din Pipera a dezvăluit că i-a plăcut cum a evoluat Dennis Politic, însă a ținut să sublinieze faptul că acesta nu ar avea loc la FCSB, deoarece pe postul acestuia are jucători precum Florinel Coman, Tavi Popescu sau Luis Phelipe.

"Îmi place Dennis Politic de la Dinamo, e un jucător bun. Să nu mai discutăm despre el. Ce să facem? Are Dinamo un jucător bun și să-l iau eu? El i-a scăpat, ei trebuie să mai aducă 5-6 jucători ca Dennis Politic, nu să-l dea. Dennis Politic nu e un jucător de care am mare nevoie, acolo am Tavi Popescu, Florinel Coman și pe Luis Phelipe", a spus Gigi Becali, potrivit Prosport.

Despre Dennis Politic

Aripa stângă Dennis Politic a semnat cu Dinamo în vara anului 2023 și a strâns 36 de meciuri în tricoul "câinilor" în sezonul proaspăt încheiat, reușind să marcheze opt goluri și să ofere două pase decisive.

Cotat la 500.000 de euro de site-urile de specialitate, Politic se află la prima experiență în fotbalul românesc după debutul la FC Brașov U19 din 2012.

Politic a mai trecut în cariera sa pe la echipe precum Bolton, Salford, Port VAle și Cremonese.