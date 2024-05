"Iei în calcul prelungirea contractului?" Dennis Politic a oferit răspunsul

În prima manșă a barajului, disputată pe Arena Națională, Dinamo a obținut o victorie importantă cu scorul de 2-0 în fața „ciucanilor”. Dennis Politic, winger-ul de 24 de ani al echipei din Ștefan cel Mare, a fost eroul „câinilor roșii” prin dubla sa, care a stabilit astfel un avantaj confortabil pentru retur.

Meciul de la Miercurea Ciuc a fost unul echilibrat, ambele echipe au luptat cu înverșunare. Cu toate acestea, defensiva solidă a dinamoviștilor a reușit să mențină tabela intactă, și le-au asigurat un rezultat care să le permite să rămână în primul eșalon.

Dennis Politic: "Nu a fost un meci plăcut"

La finalul meciului, Dennis Politic a venit la microfon și a discutat despre desfășurarea meciului și nu numai. Jucătorul a recunoscut că echipa dinamovistă a abordat o tactică defensivă și a glumit că s-a transformat din extremă într-un "fundaș stânga". În continuare, Politic a ținut să le mulțumescă celor peste 1000 de suporteri care au făcut deplasarea. FOTO AICI

"Am jucat mai mult fundaș stânga, am rămas în Liga 1 și asta e tot ce contează. Din punctul meu de vedere, nu trebuia să fim în situația asta, am avut multe puncte pierdute pe final de meci, mă bucur că am rămas în Liga 1 și de asta sunt cel mai fericit, nu a fost un meci plăcut, nici pentru noi, nici pentru fani, le multumesc că au venit", a declarat Dennis Politic, la sfârșitul meciului.

Rămâne Politic la Dinamo? Winger-ul a dat verdictul

Ajuns în vara anului trecut la formația din Ștefan cel Mare de la gruparea italiană Cremonese, Dennis Politic a fost un factor decisiv în menținerea "câinilor" în prima ligă. Întrebat despre viitorul său la Dinamo, Politic a dat de înteles că va continua la formația bucureșteană și în sezonul viitor.

"(n.r - Iei în calcul prelungirea contractului?) Bineînțeles", a adăugat Politic.