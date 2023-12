Hakim Abdallah a explicat ce s-a întâmplat la faza penalty-ului primit de Dinamo! Marele regret al dinamovistului

Omul meciului a fost Hakim Abdallah, care, intrat la pauză în locul lui Ghezali, a reușit să obțină lovitura de pedeapsă din care Goncalo Gregorio a marcat golul „câinilor”.

La finalul partidei, Abdallah a explicat cu s-a petrecut totul la faza din minutul 90 și a punctat că regretă faptul că se încheie campionatul acum când începuseră să se lege rezultatele pozitive pentru Dinamo.

„Am vrut să atac balonul, însă am simțit cum cineva mă împinge în spate, am căzut și am primit penalty. Important este că am obținut victoria, cred că am ajuns în acel punct datorită unui efort de echipă.

Este mai ușor să joci când ai rezultate. Multă lume a spus asta. Ai nevoie de timp de acomodare în momentul în care face ai mulți jucători noi. Cred că am meritat această victorie și trebuie să continuăm așa.

Ne pare rău că se încheie campionatul, însă cred că aveam nevoie de această pauză, pentru că nu e ușor să dai totul meci de meci și să nu câștigi punce.

Dar una peste alta, mă bucur că joc fotbal și că joc pentru Dinamo și cu câteva transferuri bune făcute în această iarnă, continuând să dăm totul meci de meci vom începe să câștigăm.

Trebuie să câștigăm lupta pentru salvarea de la retrogradare”, a spus Hakim Abdallah la finalul meciului cu Voluntari.

Dinamo s-a apropiat de locurile de baraj

În urma rezultatului înregistrat pe stadionul „Arcul de Triumf”, Dinamo a acumulat 16 puncte în clasament, apropiindu-se la șapte puncte de Poli Iași (locul 14). De partea cealaltă, Voluntariul a rămas cu 24 de puncte și se află pe 13 în clasament.

În primul meci de anul viitor, Dinamo va întâlni Petrolul Ploiești, în timp ce Voluntari se va duel cu Oțelul Galați.