Fostul dinamovist Aleix Garcia e pe val în Spania! Cota mijlocașului a „explodat” pe final de an

Mijlocașul central spaniol a debutat în acest an în național Spaniei și este lider în La Liga cu Girona.

În aceste condiții, cota jucătorului care a strâns doar opt meciuri în tricoul lui Dinamo a crescut de zece ori, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com, de la 2 milioane de euro la 20 de milioane de euro.

Aleix García: „În România am deschis ochii!”

Mijlocașul central spaniol a susținut pentru presa din Spania că experiența din România l-a făcut să deschidă ochii și să înțeleagă că se află în „cel mai jos punct” din carieră.

„Am fost în vestiare precum cel al lui City, unde toți jucătorii sunt staruri. Apoi ajungi împrumutat la echipe unde nu ți-ai dori să ajungi însă cum ai contract cu City îți spui: mă întorc.

Când am mers în România am deschis ochii. Am lucrat cu psihologii pe care i-am avut înainte la Villarreal. Dinamo a fost echipa la care am ajuns în cel mai jos punct. Am avut norocul ca Eibar să mă repescuiască și să mă vadă echipe din Primera. A fost o schimbare a chipului. Știam că trebuie să îmbunătățesc multe lucruri la nivel mental.

Sunt convins că revenirea la Girona m-a făcut bine. Michel mi-a oferit o oportunitate pe care nu o voi uita vreodată. Încrederea asta m-a făcut să mă maturizez mult ca fotbalist și s-a reflectat la nivelul pe care îl am actual”, a declarat Aleix Garcia pentru Marca.