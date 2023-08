Gicu Grozav, declarație de curtoazie pentru Rapid înaintea meciului direct

La 32 de ani, Gicu Grozav a rămas unul dintre fotbaliștii de clasă ai Superligii. Născut în Alba Iulia, fostul internațional își trăiește a doua tinerețe în fotbal la Petrolul Ploiești, formație care etapa trecută a obținut prima victorie din actuala ediție de campionat, scor 3-2 cu Farul Constanța. Gicu Grozav a înscris un gol superb, cu un șut de la mare distanță.

Gicu Grozav: "Văd la Rapid emulația care era la Petrolul în urmă cu 10-11 ani"

Duminică de la 21:30, Petrolul va juca în deplasare, în Giulești, împotriva echipei Rapid. Într-un interviu pentru site-ul Ligii Profesioniste de Fotbal, Gicu Grozav a vorbit la superlativ despre formația antrenată de italianul Cristiano Bergodi.

"Abia aștept să joc în acest meci! Va fi spectacol în tribune, cu siguranță, și sper ca și noi, pe teren, să ne ridicăm la nivelul suporterilor. Dacă vom face asta, atunci, în mod cert, va fi un meci frumos. Altfel, Rapid este o echipă foarte bună și parcă văd acolo emulația care era la Petrolul în urmă cu 10-11 ani, cu stadion nou, conducere nouă, jucători noi.

E clar că trebuie să plecăm cel puțin de la nivelul la care am fost anul trecut și să creștem cât mai mult. Am îmbunătățit echipa în această vară, am câștigat în valoare și de acolo trebuie să urcăm, de la locul opt în sus", a declarat Gicu Grozav, într-un interviu publicat de site-ul LPF.

Întrebat dacă își stabilește obiective personale, Gicu Grozav a oferit un răspuns sincer.

"Acum, sincer, nu mai fac asta! Poate, când eram mai tânăr, mă gândeam și la așa ceva, dar, trecând anii peste mine, am început să văd lucrurile altfel. Nu încerc să-mi fac un plan dinainte, tot ce vreau este să fiu sănătos și să nu mă accidentez, astfel încât să pot să joc cât mai mult. Mulțumesc lui Dumnezeu, chiar n-am avut vreodată probleme grave cu accidentările", a mai spus Grozav.

Gicu Grozav e însurat cu Sorina Grozav, handbalistă la Rapid. Sorina e fiica celebrei Mariana Tîrcă, una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria handbalului.