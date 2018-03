Galeria Stelei a CASTIGAT: "Nu mai jucam meciul cu Academia Rapid la Chiajna!" Unde se muta partida

Conducerea CSA Steaua a cedat la insistentele galeriei steliste.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Nemultumiti ca au mutat derby-ul cu Academia Rapid la Chiajna, stelistii au lansat o campanie online impotriva conducerii. Peluza Sud chiar a anuntat ca nu va merge la Chiajna, daca partida cu Acamia Rapid se va juca acolo.

Conducerea Stelei a cedat presiunii, iar acum cauta solutii pentru ca meciul sa se desfasoare pe National Arena, asa cum isi doresc suporterii, dar si cei de la Rapid.



”Inca nu s-a decis unde vom juca, trebuie sa fie bine si pentru jucatori, dar si pentru suporteri. Nu e batuta in cuie varianta Chiajna. Inca se discuta, am inteles ca nu mai sta in picioare Chiajna. Vrem sa multumim pe toata lumea. National Arena este o varianta, da. Maine mai sunt discutii, conducerea se intalneste cu suporterii. Vrem sa fie spectacol, multa lume e interesata de meciul asta, e cerere mare de bilete. Fara spectatori, va dati seama...”, a spus antrenorul Stelei, Ion Ion, in ProSport.