Fost mijlocaș important al României, fost component al echipei naționale, Mihai Pintilii a avut parte de dueluri cu fotbaliști importanți, din marile campionate, în special în duelurile din Liga Campionilor. Întrebat care a fost cel mai dificil adversar, Pintilii a răspuns ferm: Eden Hazard!

Mihai Pintilii, impresionat de tehnica și viteza lui Eden Hazard

Tehnica belgianului, retras la finalul anului trecut din activitate, l-a surprins pe fostul mijlocaș de la FCSB, spunând că pur și simplu nu îl putea opri și nici măcar faulta. Alți fotbaliști care au fost remarcați de Pintilii: Messi, dar pe care nu l-a simțit decât la 50 la sută din potențialul său în amicalul România – Argentina, Kun Aguero sau Angel Di Maria.

”Hazard era imposibil de ținut... când am jucat cu Chelsea. Foarte bun! Nu puteam să-i iau mingea. Încercam să dau în el, eu sunt un tip mai robust, mă durea pe mine, pur și simplu. Am mai întâlnit jucători ca el, ok, mai cădeau, dar el nu... . Pleca foarte repede, împingea bine în picioare, era foarte, foarte greu de deposedat.

Pe locul 2 l-aș pune pe Messi, dar nu prea m-am întâlnit cu el în acel amical. Era foarte greu să-l prinzi. Robben mai era, Aguero. Erau jucători pe care îi deposedai greu. Era greu să îi și dărâmi, să-i dai jos”, a spus Pintilii în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Eden Hazard s-a retras la doar 32 de ani, de la Real Madrid

Belgianul a renunțat devreme la cariera de fotbalist, la 32 de ani, dar în ultimele luni, anterioare retragerii, nu s-a mai regăsit. Practic, din momentul în care a făcut trecerea la Real Madrid, în vara lui 2022, randamentul său a scăzut brusc și a pus și kilograme multe.

Recent, belgianul de 1.75 m a oferit un interviu în care a anunțat motivul din spatele deciziei poate surprinzătoare. Nu se mai regăsea în fotbal, nu mai evolua din plăcere, iar antrenamentele erau mai mult ca o presiune și o obligație. Nu a dorit să meargă în Arabia Saudită, să joace pentru bani, considerând că e drept să înceapă un alt capitol în viață.

Eden Hazard a apus după transferul de la Chelsea la Real Madrid

Fostul fotbalist de bandă stângă, în vârstă de 33 de ani, a luat decizia retragerii la 10 octombrie 2023. A bifat 120 de meciuri la naționala Belgiei. Jucător emblematic pentru istoria recentă a echipei Chelsea, Hazard are cifre extraordinare în ciuda retragerii timpurii.

Belgianul a bifat peste 600 de meciuri în cele mai importante campionate ale Europei, Premier League, Ligue 1 și La Liga. Fotbalistul a fost decorat cu un titlu de ”Fotbalistul Anului” în 2015, când evolua la Chelsea.

În CV, Eden Hazard are o Ligă a Campionilor, un titlu în Anglia, o medalia de aur la Campionatul Mondial al Cluburilor și o Supercupă a Europei alături de Real Madrid.

