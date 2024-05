Ioan Ovidiu Sabău l-a avertizat pe noul jucător de la FCSB: ”Pentru acei bani, trebuie să își asume orice!”

Ioan Ovidiu Sabău a luat parte la conferința de presă premergătoare partidei cu Universitatea Craiova, meci crucial pentru calificarea în Conference League.

Ioan Ovidiu Sabău, despre transferul lui Daniel Popa la FCSB

Înaintea meciului, Gigi Becali a anunțat că a achitat clauza de 300.000 de euro pentru Daniel Popa, atacantul care a avut parte de cel mai bun sezon al carierei alături de ”Șepcile Roșii”.

La conferința de presă, Sabău a vorbit și despre despărțirea de Daniel Popa. Antrenorul a avut numai cuvinte de laudă la adresa atacantului și a explicat că înțelege decizia fotbalistului de a se transfera la campioana României.

”Ce să zic, nu am putut să îl sfătuiesc pe Daniel, decât să înțelegi un astfel de jucător. A fost cel mai bun an din cariera lui, e o oportunitate să joci la un alt nivel, nu știi când te mai regăsești într-o astfel de situație ca sportiv, se poate întâmpla orice, în înțeleg, se poate accidenta, poate avea un sezon mai slab.

E un moment bun pentru el, se gândește la familia lui, e normal. Și clubul a avut de câștigat. Nu am decât cuvinte de apreciere față de Popa atât ca jucător, cât și ca om. A fost un băiat extraordinar și l-am apreciat foarte mult. A fost o implicare totală în tot ceea ce a făcut. Este un băiat foarte serios”, a spus Ioan Ovidiu Sabău la conferința de presă.

În cele 36 de apariții în acest sezon din Superliga României, Daniel Popa a contribuit cu 12 goluri și cinci pase decisive la Universitatea Cluj.

850.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Popa, potrivit Transfermarkt.

Ioan Ovidiu Sabău: ”Pentru acei bani, trebuie să își asume orice!”

Totuși, Sabău l-a atenționat pe Daniel Popa înaintea plecării la FCSB. Tehnicianul i-a transmis fotbalistului că trebuie să ia în considerare faptul că este posibil să nu joace la echipa roș-albaștră, mai ales dacă nu îl va impresiona pe Gigi Becali.

”Eu cred că jucătorii știu la ce trebuie să se aștepte când merg la FCSB. Este posibil să nu joace, e posibil să nu joace, să fie criticat după anumite jocuri. Pentru acei bani, trebuie să își asume când iei o astfel de decizie. Sper să se impună acolo, să joace bine, îi doresc succes!

E o sumă bună pentru vârsta lui. Ne-a ajutat foarte mult, asta e realitatea, a fost un mare câștig pentru noi.

Și noi l-am ajutat, grupul, dacă a făcut cel mai bun an din cariera lui, înseamnă că și noi am lucrat bine, am fost lângă el, am colaborat foarte bine, am comunicat foarte mult cu el, discuții individuale, l-a ajutat foarte mult. M-a sunat ieri și mi-a spus că va fi alături de noi la barajul cu Universitatea Craiova”, a mai spus Sabău.