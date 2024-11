Dinu Todoran, ultima oară pe banca echipei Petrolul 2, pe care a antrenat-o doar două luni, a semnat cu ACSM Codlea.



Decizia fostului antrenor al campioanei FCSB este una cel puțin surprinzătoare dat fiind faptul că echipa din Brașov ocupă ultimul loc în Seria 7, cu doar 3 puncte după 12 meciuri.

Todoran, pe banca echipei ACSM Codlea



Dinu Todoran (46 de ani) a dezvăluit cum a luat decizia de a semna cu o "lanternă roșie" din Liga 3.



"Am vorbit cu cei de la Petrolul înainte de începerea campionatului și am zis să tragem linie după tur. Chiar am o relație foarte bună cu Claudiu Tudor (președintele clubului, n.r.). Ei nu au vrut, dar au înțeles până la urmă. Chiar vreau să le mulțumesc celor de acolo pentru oportunitate și pentru condițiile create.



Eu eram în discuții de mai multă vreme cu cei de la Codlea. Am acceptat să vin de acum, deși aș fi preferat în ianuarie. Sperăm ca de la începutul anului să fie totul ok. Primul obiectiv este să formăm o echipă competitivă și să evităm retrogradarea", a spus Dinu Todoran, potrivit Sportpesurse.



Cu Licența Pro din 2021, Dinu Todoran le-a mai pregătit pe parcursul carierei pe FC Voluntari și pe FCSB.