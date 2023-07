Florin Răducioiu și-a spus cu sinceritate opinia despre Adrian Mutu

La Rapid au fost zile agitate chiar cu puțin timp înainte de începutul sezonului.

Rapid a anunţat, sâmbătă seară, despărţirea de antrenorul Adrian Mutu cu o săptămână înainte de reluarea Superligii. "Briliantul" a semnat cu Neftchi Baku, iar în Giulești va fi instalat luni italianul Cristiano Bergodi.

Patronul Rapidului, Dan Șucu, a comunicat subtil faptul că a fost deranjat de ce s-a întâmplat la echipa sa, chiar "în buza" debutului de sezon. Florin Răducioiu, acum expert la Prima Sport, a vorbit despre Adrian Mutu.

Răducioiu: "M-a surprins plecarea lui!"

”M-am întâlnit cu Adi la Cluj şi, după meciul de la Sports Festival, am stat la un pahar de vin. Am avut ocazia să îl cunosc, nu îl ştiam. Un băiat bun, un antrenor tânăr care vrea să înveţe foarte multe lucruri. Doreşte să ajungă la cel mai mare nivel, mi-a plăcut ce am vorbit cu el.

Referitor la plecarea lui, mi-a vorbit la superlativ de echipă, de fani, de ce înseamnă Rapid. M-a surprins plecarea, dar pot să îi dau dreptate. Am înţeles că e vorba şi de o ofertă financiară foarte bună, dintr-un campionat cred mai puternic ca al nostru. A vrut o altă provocare.

Am rămas surprins, repet, de plecare, dar acesta e fotbalul, a avut motivele lui pentru care a plecat. Poate nu a fost mulţumit de transferuri, poate voia mai mult, dar nu ştiu exact motivele. Şi eu plecam în locul lui Adi, antrenorii sunt mereu cu valiza în mână”, a declarat Florin Răducioiu, potrivit Prima Sport.

Ce a declarat Mutu după plecarea din Giulești

"Se încheie o etapă de care sunt mândru şi care m-a făcut mai bun şi pe plan profesional şi pe plan personal. Ca şi în cariera de jucător, în cariera de antrenor accept noi provocări şi oportunitatea care mi se oferă cred că mă vă ajuta pe viitor.

Vreau să le mulţumesc tuturor jucătorilor pe care i -am pregătit în aceasta perioada, să le mulţumesc şi suporterilor, care ne-au susţinut şi ne-au împins mereu din spate şi sunt sigur că asta or să facă şi în continuare, să mulţumesc mai ales conducerii clubului pentru încrederea acordată ,pentru oportunitatea data şi pentru sprijin şi vreau să le transmit mult succes în continuare în îndeplinirea obiectivelor. Mulţumesc Rapid ! #hairapid", a scris Mutu pe Facebook.