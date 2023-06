Florin Manea a răspuns amenințărilor venite din partea lui Dumitru Dragomir: „I-am cerut scuze, dar îmi mențin părerea”

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal i-a transmis impresarului că are o săptămâna la dispoziție pentru a-și cere scuze, altfel îl va „distruge” public.

„Măcar să se priceapă la fotbal! Dacă se pricepea, îl dădea Rapid afară? Spuneți-i că aștept scuzele lui într-o săptămână. Dacă nu, îl provoc să... ne facem de râs”, a sunat amenințarea lui Dumitru Dragomir.

Florin Manea (47 de ani) a anunțat că și-a cerut scuze de la fostul șef de la Ligă, însă a ținut să sublinieze faptul că își menține declarațiile.

„Îmi pare rău că am intrat în gura lui. Mi se pare că nu are ochi la jucători, din păcate. Ce am spus era ca o glumă. Poate pur și simplu nu are ochi la jucători, dar asta nu înseamnă că nu se pricepe la fotbal.

Eu i-am cerut scuze. Îmi pare rău că l-am ofensat, dar e o părere pe care mi-o mențin”, a spus Florin Manea la Digisport.

Declarația care l-a înfuriat pe Dragomir

„Nea Mitică Dragomir descoperă în fiecare săptămână unul pentru Real Madrid. De Tibi Bălan a zis să o să fie vândut cu 8 milioane, de Panțîru zicea că nu a mai văzut așa ceva, de Plumbuitu al lui de la Daco-Getica nu se mai aude nimic. De Sânmărtean zicea că e mai bun ca Cristiano Ronaldo, de Rareș Ilie a spus că se va impune fără probleme la Nice, de Sorescu zicea că o să ajungă în Premier League, de Ștefan Vlădoiu zicea că nu știu ce. Acum zice de Borza că o să facă instrucție cu aia în Premier League. De Dinamo zicea că nu are nicio șansă în barajul cu FC Argeș. Sunt sute de previziuni ale lui care nu s-au adeverit.

De toți de care a zis nea Mitică nu a ajuns niciunul. E oracolul, dar invers. Mă bucur că nu l-a lăudat pe Radu Drăgușin. A zis 'e bun ăla al tău, dar are carențe mari'. Care sunt carențele, nu știu, pentru că nu mi le-a zis. Nici măcar nu i-a pronunțat numele. Asta nu face decât să mă bucure. Avem o discuție cu el și îmi zice 'Eu l-am descoperit pe Lăcătuș!'. 'Și eu pe Marcel Răducanu, bre!'. Eu mă uit mult la fotbalul de afară, chiar și la juniori. Alții, ca nea Mitică, se uită doar la fotbalul nostru și la Champions League și umplu ei golul dintre cele două competiții”, a spus Florin Manea pentru SPORT.RO.