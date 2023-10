Florin Bratu și-a găsit echipă! Va antrena în România

”Mitraliera” a plecat de la echipa cipriotă după rezultatele modeste din ultima etapă și este foarte aproape de a reveni în fotbalul românesc, la CS Dinamo.

Florin Bratu revine în România!

Clubul Sportiv Dinamo, cu echipă de fotbal în Liga 3, îl va aduce și pe Florin Bratu alături de Ionel Dănciulescu și Marius Niculae, scrie ProSport.

Este prima mișcare pe care o face CS Dinamo, după ce Dănuț Lupu (56 de ani) a fost condamnat la șapte luni și 10 zile de închisoare cu executare. Postul său de manager al academiei va fi preluat de Ionel Dănciulescu, iar Bratu ar urma să lucreze în staff-ul coordonatorilor tehnici.

În următoarele zile, fostul atacant va purta o ultimă discuție cu Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, și se așteaptă să urmeze și anunțul oficial al colaborării.

Florin Bratu a fost antrenor la Dinamo II, CS Tunari, Dinamo U19, Romania U18, Dinamo, Aerostar, AFC Turris, Concordia Chiajna și naționala U21.

Florin Bratu, după ce a plecat de la Karmiotissa

”Am început meciul foarte bine, dar am făcut o greșeală mare și am primit gol, apoi nu am reușit să punem presiune pe adversari.

Am avut tot felul de gânduri după acest meci, vreau să le mulțumesc celor de la Karmiotissa și le transmit un mare 'Mulțumesc' tuturor ciprioților.

Sper să antrenez la o altă echipă din Cipru în viitorul apropiat”, a spus Florin Bratu.