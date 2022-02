Farul - FC Voluntari, LIVE SCORE de la 14:00. Toate pânzele sus pentru play-off!

FARUL - FC VOLUNTARI, de la 14:00

Ionuț Larie și colegii lui se mențin pe loc de play-off, 6, cu 36 de puncte, golaveraj 27-17, având și un meci mai puțin disputat, cu ultima clasată, Academica Clinceni.

Formația pregătită de Liviu Ciobotariu se află de nouă etape pe podium – locul 3, cu 43 de puncte din 25 de partide, 28 de goluri marcate și 21 primite.

La nivelul băncilor tehnice, partida va consemna şi un duel între doi foşti colegi la naţională. Aceştia au participat împreună la CM 1998 şi CE 2000, când România a reuşit ultimele victorii la turneele finale.

Gheorghe Hagi vs Liviu Ciobotariu: 3 jocuri în Liga 1 - o victorie Hagi - două succese Ciobotariu.

Hagi a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că Farul are nevoie de victorie pentru a intra în play-off.

“Sper să facem un meci bun pentru că întâlnim un adversar care e într-o formă foarte bună de mult timp, e într-un moment foarte bun şi sperăm să fim prima echipă care câştigă cu ei. Avem nevoie de victorie în lupta noastră de a încerca să intrăm în play-off. Ne dorim, vrem să facem un meci bun, ştim că nimic nu e uşor în fotbal şi în viaţă şi cred că suntem pregătiţi şi de acest meci”, a afirmat Hagi.\

El a precizat că are un singur absent pentru acest meci, pe Jefte, care îşi ispăşeste a doua etapă de suspendare pentru cartonaşul roşu primit în meciul cu Chindia.

Hagi a vorbit apoi şi despre Constantin Budescu, despre care a afirmat că şi-ar fi dorit să îl antreneze.

“Sunt primul antrenor care l-a dorit de la Ploieşti, când era la Astra. El ştie acest lucru. Nu am putut să ajung la el pentru că e un jucător foarte valoros şi niciodată nu am antrenat deocamdată o echipă la care să am bani foarte mulţi, un buget foarte mare, în care pot să iau jucători care au valoare şi au o cotă. El are statutul lui şi îi doresc baftă, să joace fotbal pentru că ştie să o facă. E un număr 10 veritabil care poate să îţi facă diferenţa şi a demonstrat-o când a avut un mediu bun. Îi urez baftă, dar mai puţin mâine, să fie mai puţin inspirat”, a declarat Hagi.