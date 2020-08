EXCLUSIV: "Si cand judeteana a votat afilierea Universitatii in B era de aceeasi parere domnul Cartu?" ATAC de ultima ora dupa criticile dure ale presedintelui Craiovei

Cartu a pus noul sistem gandit de FRF pentru Liga 1 pe seama unei 'gandiri de judeteana'.

In direct la PRO X, Cartu a criticat sistemul noului campionat.

"Nu pot sa inteleg. Compari meciurile de playoff cu meciurile de playout? De unde asemenea gandire? E gandire de campionat de judeteana! Sa spuna macar daca s-a supus la vot, macar sa fi fost anuntati. Sunt indignat de lipsa de reactie a tuturor oamenilor din fotbal. Cum e posibil, cand te bati 30 de etape ca sa ajungi in playoff, sa vina unul sa iti zica: hai sa joace si ala care se bate la retrogradare pentru cupele europene. Nu se poate asa ceva!", a strigat Cartu.

Presedintele AJF Suceava, Ciprian Anton, conduce asociatia judeteana care a renuntat prima la competitie din cauza pandemiei. Anton a vorbit pentru www.sport.ro despre declaratiile date de Cartu. Anton are o replica acida pentru oficialul Craiovei: "Cand judeteana a votat afilierea Craiovei in liga a 2-a ce parere a avut domnul Cartu?"

"Cred ca domnul Cartu are dreptate dintr-un punct de vedere. Dupa mult timp, FRF, LPF si AJF-urile gandesc la fel. Cred ca e un mare pas inainte. Daca luam lucrurile dintr-o alta perspectiva, l-as intreba pe domnul Cartu, cu tot respectul, ce parere a avut atunci cand tot noi, cei de la judeteana, am votat afilierea Universitatii direct in Liga a 2-a? De bine, de rau, el a avut emotii pana saptamana trecuta, cand s-a terminat Liga 1. Noi, la judete, nu am mai intrat pe terenul de fotbal. E o perioada foarte grea pentru noi toti", a spus Anton pentru www.sport.ro.