Cartu a inceput sa URLE pentru Craiova! Super imagini: mai mult de 20 de oameni tipa fara sa tina cont de nicio masura anti-Covid

Fotbalul din Romania este grav afectat de noul coronavirus, dar nu toata lumea se teme.

Presedintele Universitatii Craiova, Sorin Cartu, a postat pe contul sau de Instagram un videoclip in care apare inconjurat de prieteni, fara masca, in timp ce canta pentru echipa care se afla acum pe locul 1 in clasamentul din playoff.

"Suntem cu voi,/ Va urmam prin vant si ploi./ Faceti-ne-o bucurie,/ Aduceti titlu-n Banie" sunt versurile cantecului fredonat de Sorin Cartu.

Videoclipul a starnit tot felul de reactii in mediul online, fiind publicat intr-un moment in care Liga 1 este afectata de Covid-19. CFR Cluj si Dinamo sunt decimate de noul virus, avand peste 20 de jucatori si membri ai staff-ului infectati, in timp ce la Craiova au fost depistate pozitiv 3 persoane din staff.

In acest moment, Universitatea Craiova este pe locul 1 in clasamentul din playoff, avand 4 puncte peste principala contracandidata, CFR Cluj, care are un meci mai putin disputat.

In ultimele doua etape ale sezonului, oltenii vor intalni Astra Giurgiu si CFR Cluj, iar daca vor deveni campioni, Sorin Cartu va intra in istorie, fiind singurul care va fi reusit sa cucereasca titlul din postura de fotbalist, antrenor si presedinte de club.