EXCLUSIV | Fotbalist strain cu peste 150 de meciuri in Liga 1, vorbeste despre Romania: "Am venit cu suspiciuni la inceput, Romania nu e vazuta bine in strainatate!"

Geraldo Alves (39 de ani) a evoluat timp de sapte ani in Romania, pentru FCSB, Petrolul Ploiesti si Astra Giurgiu.

Geraldo Alves s-a stabilit in Romania si traieste alaturi de o romanca cu care are si o fetita. Fostul fotbalist a vorbit in direct la emisiunea Ora Exacta in Sport despre momentul in care a venit in Romania. Portughezul a declarat faptul ca la inceput a avut unele suspiciuni despre viata din Romania, spunand ca tara noastra nu este bine vazuta in strainatate.

"Romania este o tara speciala pentru mine, la inceput am venit aici cu multe suspiciuni, Romania nu e bine vazuta in strainatate, cand am ajuns aici am fost complet surprins, aveti o tara minunata si m-am indragostit de ea si nu numai. La inceput am vorbit in engleza, dar dupa sotia mea m-a invatat sa vorbesc mai mult in romana. Cu fetita mea vorbesc in romana, dar o invat si portugheza."

"Multi portughezi care vin aici sunt indragostiti de Romania, le place aceasta tara. Doar ca ei vin aici la inceput cu o impresie gresita, cu acelasi gand pe care l-am avut si eu, dar cand ajung aici vad o tara complet diferita si pozitiva. Mult mai multi fotbalisti straini ar veni aici daca conditiile financiare ar fi mai bune", a declarat Geraldo Alves pentru Pro X.

Geraldo Alves a castigat titlul cu Astra Giurgiu in sezonul 2015-2016 si Cupa Romaniei cu Petrolul Ploiesti in 2012-2013. Portughezul are 161 de meciuri in Liga 1 si 8 goluri marcate.