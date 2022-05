În ultimul an, Eugen Trică le-a antrenat de câte două ori pe FCU Craiova și pe Viitorul Pandurii Tg. Jiu, echipele patronate de Adrian Mititelu și Nicolae Sarcină. A fost antrenor al clubului din Bănie, între 13 martie și 24 mai 2021, reușind promovarea în Liga 1, apoi fiind înlocuit cu Adrian Mutu. În noiembrie 2021, după ce pe banca echipei mai trecuse Flavius Stoican, Trică s-a întors pentru o lună de zile, înainte să fie schimbat cu Nicolo Napoli. Tehnicianul a antrenat-o pe divizionara secundă din Tg. Jiu tot în două mandate, între 24 septembrie - 9 noiembrie 2021 și între 30 ianuarie - 28 aprilie 2022.

"Deocamdată, sunt liber de contract. Sunt în vacanță, mai sunt câteva etape și se încheie sezonul. Voi analiza atunci ofertele venite și voi alege oferta mai bună. Eu sunt pregătit pentru un nou contract. A fost o premieră și pentru mine în această stagiune, am antrenat de două ori pe FCU Craiova și de două ori pe Viitorul Pandurii Tg. Jiu. Nu a fost din cauza mea, eu am vrut stabilitate și aveam nevoie de mai mult timp ca să îmi impun viziunea mea.

Poate la domnul Mititelu mă așteptam, pentru că el e mai expansiv, nu a avut niciodată prea multă răbdare. Dacă nu faci 12 puncte din patru etape, atunci începe să se gândească să te schimbe. Dar el a investit mult, a adus jucători de valoare, are condiții bune la echipă. Mă bucur că echipa sa a reușit să rămână în Liga 1. La Tg. Jiu, în schimb, cel care finanțează clubul chiar nu știu ce vrea. Am preluat echipa cu puține puncte și am scăpat-o de retrogradare. Nu știu ce se dorea mai mult, în condițiile în care m-am bazat pe 13-14 jucători și am avut în lot mulți tineri. Eu cred că am realizat partea mea de înțelegere, în condițiile date", a declarat Eugen Trică pentru Sport.ro.

Eugen Trică (45 ani) a jucat la Universitatea Craiova (1994-1998, 2009-2010), Steaua (1998-2003), Litex Loveci (2003-2005), Maccabi Tel Aviv (2005), ȚSKA Sofia (2006-2007), CFR Cluj (2007-2008, 2009), Anorthosis Famagusta (2009) și Concordia Chiajna (2010-2011). Ca jucător, are 4 selecții pentru naționala de seniori a României, iar în palmares are două titluri în Liga 1 (2000-2001, 2007-2008), o Cupă a României (2007-2008) și o altă finală jucată (1997-1998) și două Supercupe al României (2001, 2009). De asemenea, are două Cupe (2003-2004, 2005-2006) și o Supercupă (2006) în Bulgaria.

Ca antrenor, le-a pregătit pe Juventus București (2012-2013, 2014), CFR Cluj (2013, 2015), Al Nahda Dammam (2013 / asistent), UTA Arad (2013-2014), Metalul Reșița (2015), Al Ittihad Jeddah (2015-2016 / asistent), Poli Iași (2017-2018 / asistent), Sportul Snagov (2019), Turris Turnu Măgurele (2020-2021), FCU Craiova (2019-2020, 2021, 2021) și Viitorul Pandurii Tg. Jiu (2021, 2022). A fost finalist al Cupei României (2012-2012), a reușit promovări cu FCU Craiova în Liga 2 și Liga 1 și deține licența PRO.

