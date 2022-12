Emil Boc l-a făcut praf pe Eugen Neagoe: ”Nu pot să nu comentez. E inacceptabil! I-am spus și domniei sale”

Într-o conferință de presă, Boc a ținut să facă precizări legate de situația de la Universitatea Craiova și l-a criticat în termeni duri pe antrenorul care a plecat la Universitatea Craiova.

Edilul din Cluj a catalogat gestul făcut de Neagoe drept ”inacceptabil” și i-a declarat ”război” tehnicianului.

Emil Boc l-a făcut praf pe Eugen Neagoe: ”E inacceptabil!”

„Evident că s-a întâmplat și un eveniment neplăcut legat de fotbal, nu pot să nu comentez. Am primit vestea total neașteptată a antrenorului Universității Cluj de a-și încheia colaborarea cu clubul nostru și de a pleca la un alt club din România.

Cu tot respectul pe care i-l port domnului Neagoe, cu care am avut o discuție fair-play, l-am asigurat de susținerea orașului, independența managerială, de decizie, nimeni nu s-a amestecat. Avea un contract fără clauză de reziliere, iar gestul pe care l-a făcut eu îl consider inacceptabil. În termeni politicoși, i-am spus același lucru și domniei sale, din această perspectivă, a relațiilor instituționale, este într-o stare de război cu Clujul, cu tot ce înseamnă starea de război a prevederilor legale. Am considerat și consider inacceptabil un asemenea gest.

Toată lumea ți-a dat creditul total, să faci transferuri, într-un moment greu al Clujului, că nu suntem într-o etapă foarte ușoară, pur și simplu să fim anunțați că ai luat o altă decizie. Este o atitudine de netolerat în raport cu Clujul.

Dacă ar fi fost o clauză în contract, dacă s-ar fi solicitat altceva înainte, puteam să discutăm, dar nu de pe o zi pe alta. Acest gest este inacceptabil și recomandarea mea este aceea de a avea o atitudine legală, termenul de stare de război este în termeni fotbalistici, de răscumpărare a banilor primiți și utilizarea instrumentelor prevăzute de lege. La Cluj nu este permis ca cineva să-și bată joc de pe o oră pe alta de un oraș, de o echipă de suflet a acestei țări”, a spus primarul Emil Boc.

Universitatea Craiova, Pandurii, FC Drobeta, ASIL Lysi, Aris Limassol, Nea Salamis, Poli Iași, Sepsi, Dinamo, Hermannstadt și Astra Giurgiu sunt echipele pe care le-a pregătit Eugen Neagoe.

Universitatea Cluj se află pe locul 14 în clasamentul Superligii, având 19 puncte obținute în 21 de meciuri și ultima victorie obținută la sfârșitul lui octombrie, cea cu FCSB, scor 2-1, care a dus la plecarea lui Nicolae Dică.