"Este un club amator!" Reactia lui Piturca dupa ce a fost intrebat daca merge la Steaua! Ce a spus despre Oprita

Victor Piturca este asteptat in Ghencea!

Steaua a reusit sa promoveze in Liga 2, insa echipa lui Oprita are aproape o luna la dispozitie pentru a putea obtine dreptul de promovare in prima liga.

Numele lui Victor Piturca a fost asociat in repetate randuri cu clubul Armatei, iar dupa promovare, Adrian Bumbescu a spus din nou ca il asteapta pe fostul selectioner sa se alature echipei.

Piturca a vorbit despre situatia Stelei si a spus ca nu intra in planurile sale o posibila revenire, decat daca echipa va putea promova in Liga 1.

"Bumbescu, Iovan, colegii mei, cred ca ma asteapta. Ar fi culmea ca Daniel Oprita sa nu continue. Alea sunt vorbe aruncate de unii de pe la Steaua carora nu le convine ca echipa a promovat. El a cerut un salariu de bun simt, nu mi s-a parut un salariu mare. El poate reusi sa aduca Steaua pe prima scena. Eu sper ca cei care conduc destinele clubului sa o faca pe Steaua sa promoveze.

Nu, nu este cazul sa vin la Steaua. In momentul de fata este un club amator, inca nu au ajuns la un nivel care sa aiba posibilitatea sa promoveze in prima liga. In momentul cand fac asta, o sa credem ca lucrurile sunt in regula", a spus Victor Piturca pentru Digi Sport.