Echipa lui Dragnea va avea stadion nou si vrea sa ii "fure" promovarea Petrolului

Echipa din localitatea unde a crescut Liviu Dragnea si pe care presedintele Camerei Deputatilor o sustine financiar prin intermediul firmelor administrate de fiul sau, Valentin, se lupta cu Petrolul pentru a promova in Liga a 2-a si, din aceasta vara, va avea un stadion nou-nout.

Autor: Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Vointa Saelele, echipa din localitatea unde a copilarit Dragnea, a promovat in 2017 in Liga a 3-a si se lupta inca din primul an pentru promovarea in esalonul second. Clubul ocupa locul al 3-lea, in Seria a 3-a, a Ligii a 3-a, cu 27 de puncte in 12 partide, urmandu-le indeaproape pe FCM Alexandria (33p, 12m) si Petrolul Ploiesti (32p, 12m). Teleormanenii vor juca primul meci din 2018, astazi, de la ora 15.00, pe teren propriu, contra lui SC Popesti-Leordeni.



Se dau salarii la nivelul Ligii a 2-a

In vara anului trecut, clubul si-a schimbat denumirea in Vointa Turnu Magurele si a pornit la drum avand in conducere doi fosti jucatori ai Stelei, Sorin Paraschiv (manager) si Vali Badea (presedinte; intre timp Paraschiv a demisionat din "motive personale"). Echipa este pregatita acum de Mugur Cornateanu, fost jucator la Steaua si Farul, iar printre vedetele echipei se numara Fotescu, Salcianu, Suciu, Agache, Chebac, Moise sau Mamadou, un jucator strain despre care se spune ca Viitorul Constanta l-ar fi imprumutat formatiei teleromanene. Clubul este finantat generos, avand un buget anuntat de aproape 100.000 de euro, asemanator unor echipe din Liga a 2-a, cu salarii cuprinse intre 2.500 si 3.500 de lei pe luna.



Se construieste un stadion de 4 milioane de euro!

Alexandria nu este singurul oras din Teleorman care va avea un stadion modern in viitorul apropiat. Daca, in 2018, in orasul resedinta de judet va incepe constructia unei noi arene de 5.500 de locuri, al carui cost se ridica la aproximativ 12 milioane de euro, tot in acest an trebuie sa se finalizeze si sa fie dat in folosinta un nou stadion si la Turnu Magurele, finantat de Compania Nationala de Investitii (CNI) cu 4 milioane de euro. Arena va avea 2.000 de locuri, instalatie de nocturna, sistem de incalzire si tribuna acoperita. Pana la finalizarea lucrarilor de catre firma de constructii Erbasu SA (care a primit contractul si pentru Sala Polivalenta din Alexandria, inaugurata in iulie 2017), echipa va evolua in localitatea Saelele.



Dragnea a jucat libero si "pe dreapta"

Liderul PSD a jucat fotbal in copilarie, dupa cum declara intr-un interviu acordat in decembrie 2016. "S-a organizat un campionat de fotbal intre clase, iar unii dintre noi au fost selectati de unul dintre profesori, care era si antrenor la Chimia Turnu-Magurele. Prima data am fost la juniori. La inceput am jucat stoper, apoi libero. Ulterior, am inceput sa joc pe partea dreapta. Eu alergam foarte mult. Nu aveam splina. Practic, aram toata partea dreapta. Intram si prin alunecare. Insa, imi placea foarte mult si inca imi place sa dau pase foarte lungi si centrari. Unele mai si ieseau", spunea politicianul. De altfel, Dragnea este un microbist impatimit, el fiind fan Rapid si membru de onoare in Clubul Aristocratic Rapid, aflandu-se, se pare, la originea demararii de catre Primaria Sector 1 Bucuresti a proiectului Academia Rapid. In plus, a facut cateva deplasari chiar cu delegatia echipei nationale de fotbal a Romaniei, ultima data fiind la meciul pe care "tricolorii" l-au jucat contra Irlandei de Nord (0-0), la Belfast, in iunie 2015, cand a fost insotit de George Maior, fostul sef SRI, si de Vasile Dancu.