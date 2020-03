"E o situatie critica! Avem nevoie de ajutor!" Mesajul disperat al jucatorului de nationala aflat in orasul intrat in carantina

Suceava a intrat in carantina totala, ca urmare a numarului mare de infectii cu coronavirus.

Dorin Goian se afla in Suceava in perioada de criza provocata de pandemia de Covid-19. Fostul jucator al nationalei a povestit cum arata situatia in orasul aflat in carantina. Acesta crede ca decizia radicala luata de autoritati nu face decat sa amplifice starea de panica. Mai mult, el crede ca medicii din oras sunt depasiti de situatie.

"Lumea era speriata si pana acum, dar probabil panica se va accentua. Nu aceasta carantina e solutia, pentru ca practic nu schimba prea mult situatia pentri noi sucevenii. Mai mult, planeaza starea asta de panica. Toata lumea are aceasta frica de a nu pati ceva, nu neaparat legat de acest virus, ci sa aiba alte probleme medical se sa fie nevoiti sa mearga la spital. Lumea nu are incredere acum ca Spitalul Municipal din Suceava iti poate asigura un minim de conditii sa devii sanatos indiferent de ce probleme ai. Toata lumea e trista, ne incearca si un sentiment de furie pentru ca in urma unor decizii total neprofesioniste si neinspirate ale unor persoane s-a ajuns in aceasta situatie. Ma doar ca sucevean ca lumea incepe sa ne catalogheze ca Lombardia Romaniei. Suntem intr-o situatie dificila, avem nevoie de ajutor, fara doar si poate. Acum avem nevoie de mai mult ajutor psihic si medical.

Pentru ca este un focar mare aici si poate ca mai multi ochi ar trebui sa se indrepte acum spre Suceva decat spre alte orase. Am fost si sunt implicat in strangeri de fonduri. Sucevenii au dat dovada de un spirit civic iesit din comun, poate mai mult ca niciodata. Situatia este una critica si de asta ar fi bine, pentru ca persoanele de aici au pierdut controlul, ca Ministrul Sanatatii sau persoanele competente sa trimita medici, o echipa care sa poata rezolva aceasta situatie critica de la Suceava. Ramane testarea marea problema. S-a vorbit de Bucuresti, cred ca Suceva ar trebui sa aiba prioritate vizavi de aceasta testarea in masa. Ce depinde de noi am respectat, lumea sta in casa, e panicata. Noi, romanii, ar fi trebuit sa invatam mai bine din ceea ce se intampla in Italia", a spus Goian pentru eurosport.