E gata! Decizie radicală luată de Cristi Borcea: „Am avut și o discuție cu băieții! Vreau mai mult sport”

Potrivit fostului finanțator din Liga 1, afacerile pe care le deține vor fi preluate de fiii săi: Coco și cu Patrick, pentru ca el să-și poată oferi o vacanță prelungită.

„Peste 2.500 (n.r. - angajați au firmele sale). Responsabilitatea… trebuie să le asiguri salariile, niciodată nu am avut întârziere. Nu mai există fără carte de muncă. Fiind societățile puternice, ai credite, am rulaje de sute de milioane de euro.

Coco și cu Patrick să ducă mai departe ei (n.r. - afacerile). Eu nu o să mă opresc niciodată, dar o să vreau să mă duc din ce în ce mai mult la sport… cea mai mare bucurie a mea este să mă duc la sport, să merg în vacanțe. E prima dată de când mă știu, primul an în care nu apucasem să fac o oră de plajă. Am fost în Abu Dhabi săptămâna trecută și acolo am apucat să fac și eu plajă. Nu a existat la mine așa ceva.

Am avut și o discuție cu băieții, eu din ce în ce o să îmi restrâng implicarea și timpul și trebuie să se implice ei. Gata, eu trebuie să mă bucur de viaţa cu Valentina, de copii, de familie.

Eu iau în jur de 30 de pastile pe zi. Pentru inimă, operația pe cord… iau 3-4… iau și suplimente, magneziu… și de somn iau 2-3-4 pastile de somn. Altfel nu pot dormi. Am insomnie acută, din pușcărie am urmat tratament”, a spus Cristi Borcea în podcastul „Tare de tot”.

Cristi Borcea (53 de ani) a fost acționar și președinte executiv al clubului Dinamo București între anii 1995 și 2012.