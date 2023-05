"E cam varză. Nu lămurește nimic!" Victor Becali, atac fulgerător

Corul contestatarilor lui Kyros Vassaras, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor, se mărește în fiecare zi. De nouă ani în fruntea CCA, oficialul în vârstă de 59 de ani și-a schimbat strategia în ultimii ani. Dacă la începutul mandatului său obișnuia să conducă CCA din străinătate, grecul din Salonic stă în prezent mai mult la București. Lanțul nesfârșit de erori în Superliga a provocat și reacția patronilor și antrenorilor, dar și replica lui Vassaras.

După ce a susținut o conferință de presă care a durat trei ore, fostul ecuson FIFA a mai lămurit ulterior și alte faze care au încins spiritele la partidele din Liga 1.

Felul în care Vassaras conduce Comisia Centrală a Arbitrilor l-a revoltat și pe agentul FIFA, Victor Becali.

'Domnul grec ăsta!"

“Pentru noi e frumos, dar pentru cei implicați e mai complicat. A mai fost așa campionat cu nervi, dar acum ar trebui să fie mai liniștit, că avem VAR, dar VAR-ul ăsta nu lămurește nimic, e cam varză.

Eu nu vorbesc de un meci. Nu se poate, văd că avem și la arbitraj pe domnul grec ăsta care ne ține lecții de zici că noi n-am existat în arbitrajul ăsta vreodată. Am avut și noi arbitri mari, nu putem să fim luați așa la mișto, pentru că suntem luați la mișto.

Asta spun eu, dumneata sau cine mai spune, dar oamenii implicați care bagă bani trăiesc altfel momentele astea.

Eu discut de ce s-a întâmplat la Rapid-FCSB, să spunem. Cum să spui, când toată lumea spune că e roșu, e roșu. Cum să vii să spui că așa a fost, că e galben corect. Avem probleme mari, dar ca să ajungem să avem la arbitrii un șef grec, să ne țină lecții pe aici, ăsta e singurul lucru care mă indignează”, a declarat Victor Becali, la Sport Total FM.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român Ion Crăciunescu a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu, la Realitatea TV.

VIDEO Conferința de presă a șefului CCA a durat aproape trei ore