Grupul oamenilor de fotbal care îl contestă pe Kyros Vassaras se mărește în fiecare zi. Grecul în vârstă de 59 de ani conduce Comisia Centrală a Arbitrilor de nouă ani, iar o bună perioadă aparițiile sale în public au fost foarte rare. Pe măsură ce erorile arbitrilor români în contextul introducerii VAR au crescut, fostul ecuson FIFA a ieșit din carapace.

Ultima dată după erorile flagrante ale brigăzii conduse de Horațiu Feșnic, la meciul Rapid - FCSB 1-0. Grecul plătit de FRF cu 8.500 de euro lunar, așa cum a dezvăluit Ion Crăciunescu, a fost protagonistul unei conferințe de presă ce a durat trei ore în urmă cu 10 zile.

Ionel Ganea: "Vassaras n-are ce să caute în fruntea CCA!"

Ionel Ganea, fost atacant important al naționalei, și-a exprimat regretul întrucât FRF nu promovează la conducerea Comisiei foști cavaleri ai fluierului din România. Totodată, Ganea s-a arătat surprins de atitudinea lui Vassaras.

"Vassaras n-are ce să caute în fruntea CCA. L-am văzut cu o atitudine arogantă, superioară, nu acceptă contraargumente. Și mai stă și pe banii noștri!

În primul rând, oamenii ăștia din străinătate își promovează valorile lor. Nu există așa ceva nici în Germania, nici în Anglia, nici în Turcia. Ei mizează pe oamenii lor. Dar Burleanu și le face pe ale lui", a declarat Ionel Ganea, pentru Sport.ro.

Cum a comentat Vassaras fazele controversate din Superliga

Rapid – FCSB (Dragoș Grigore) și Voluntari – Petrolul (Christian Irobiso) – în aceste două cazuri nu există elemente, conform Legilor Jocului, pentru acordarea unui cartonaș roșu, motiv pentru care VAR nu a putut interveni. De aceea am prezentat și alte clipuri cu incidente similare de pe durata actualului sezon în care arbitrii au luat aceleași decizii fără ca la momentul respectiv să existe controverse.

Rapid – FCSB (Răzvan Onea) – în această situație, viteza mare cu care se efectuează o intrare prin alunecare este evaluată la nivelul suprafeței de joc de către arbitri. Am explicat, de asemenea, că lipsesc alte criterii clare pentru ca VAR să intervină pentru posibila acordare a unui cartonaș roșu, precum extensia unuia sau a ambelor picioare sau îndreptarea crampoanelor pe direcția în care se află adversarul.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român Ion Crăciunescu a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu, la Realitatea TV.