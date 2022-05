După despărțirea de Foresta Suceava, în 2020, Dorin Goian nu a mai antrenat nicio echipă, deși are licența PRO de antrenor.

"Nu sunt sub contract cu vreo echipă, pentru că am avut oferte să merg la Liga 3, dar nu mai vreau să antrenez la Liga 3. Am stat acolo trei ani de zile și mi-am dorit să fac pasul către un nivel superior. Din păcate, de la Liga 2 nu au venit oferte, nu am avut niciun fel de discuții cu nimeni și acesta este motivul pentru care nu antrenez nicăieri.

Aș vrea ca antrenor principal. Bine, aș accepta să fiu secund la echipa națională, pentru că acolo este altceva. Dar nu sunt genul care să mă autopropun. Am discutat cu foarte mulți oameni din fotbal și toți îmi spun că în România trebuie să te bagi mult în seamă, e pe lingușeală, e pe alunecare. Eu alunecările le-am făcut doar pe teren, e singurul gen de alunecare pe care îl cunosc și nu am fost genul lingușitor și alunecos. Am niște principii pe care vreau să mi le mențin.

Urmăresc multe meciuri, nu neapărat pentru a analiza în amănunt fiecare tactică sau așezare în teren. În unele cazuri mă uit mai în amănunt, la un sistem de joc sau la diverse trasee. Momentan, nu sunt implicat în niciun proiect ce ține de fotbal. Mai joc fotbal cu prietenii, ca să fac mișcare, mai joc un tenis de câmp. Mi-a dispărut plăcerea de a alerga de nebun pe o bandă la sala de fitness. Acum sunt la fizioterapie, fac niște ultrasunete la spate, pentru că am făcut o contractură intercostală. Suprafața e mai dură, sunt schimbări de direcție bruște și eu am îmbătrânit. Și, inevitabil, mai apar și aceste contracturi la spate", a declarat Goian pentru Sport.ro.

Dorin Goian (41 ani) a jucat pentru Foresta Fălticeni II (1997-1999), Gloria Buzău (1999-2000), Foresta Fălticeni (2000-2002), Ceahlăul Piatra Neamț (2002-2003), FCM Bacău (2003-2005), FCSB (2005-2009), Palermo (2009-2011), Glasgow Rangers (2011-2012), Spezia (2012-2013) și Asteras Tripoli (2013-2016). El are 60 de selecții și 5 goluri pentru naționala României, cu care a participat la Euro 2008.

A câștigat două titluri în Liga 1 (20004-2005, 2005-2006), o Supercupă a României (2006) și a ajuns până în semifinalele Cupei UEFA (2005-2006), cu FCSB, a jucat finala Cupei Italiei (2010-2011), cu Palermo, și a fost vicecampion al Scoției (2011-2012), cu Rangers. Ca antrenor, le-a pregătit pe Bucovina Rădăuți (2017-2020) și Foresta Suceava (2020), ambele fiind cluburi de Liga 3. Deține licența UEFA PRO.