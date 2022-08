Dorel Mutică a dezvăluit momentul în care a vrut să-l bată pe Rădoi. "A intervenit Falemi"

În prezent profesor de sport la Arad, Dorel Mutică (49 de ani) s-a consacrat în anii 90-2000 drept unul dintre fundașii de fier din Liga 1.

Arădeanul a jucat la Rapid într-o echipă stelară, cu nume grele în vestiar, dar și în Ghencea, la Steaua, într-o perioadă în care formația roș-albastră era un mix de jucători tineri și fotbaliști cu experiență.

Mutică a semnat cu Steaua în 2001, după ce jucase la Rapid. Într-un interviu pentru playsport.ro, arădeanul a povestit momentul în care l-a enervat Mirel Rădoi, pe atunci un tânăr de perspectivă în echipa pregătită de Cosmin Olăroiu.

Dorel Mutică: "Oli îl ridica în slăvi pe Rădoi!"

„N-am avut cea mai bună relație (n.r.: cu Rădoi). Oli îl ridica în slăvi, iar dacă erai mai agresiv la pregătiri făcea figurile alea ale jucătorului care știe că are în spate un antrenor care-l susține.

Bun, am înțeles: era mai tânăr, clubul dorea să ia niște bani prin vânzarea lui. Dar, la un antrenament, am simțit că a făcut cu intenție o intrare pe la spate, am luat foc și am sărit la bătaie!

Singura dată în viața mea față de un coechipier! A intervenit prompt Falemi și ne-a oprit”, a povestit Mutică pentru sursa citată. Mirel Rădoi a fost selecționer la tineret și la naționala de seniori până pe 1 decembrie 2021. În prezent, Rădoi e antrenor la Universitatea Craiova.

247 de meciuri a jucat Mutică în Liga 1

22 de goluri a marcat Mutică în Liga 1

3 meciuri a jucat Mutică la echipa națională

Mutică, deranjat de optica părinților în privința orelor de sport

Mutică a vorbit și despre ce face în prezent și despre faptul că din noua postură, de profesor de sport, vede cum părinții sunt tentați de a-și menaja copiii.

"Sunt profesor de educație fizică la Arad. Și văd cu tristețe cum o grămadă de părinți continuă să facă rost de scutiri pentru copii de la orele de sport, că, vai!, transpiră și răcește cel mic. Păi, normal că transpiră! Dar copiii de azi parcă nici să alerge nu mai știu.

A existat un studiu făcut în județ în urmă cu vreo cinci ani, pe eșantionul de vârstă 6-18 ani, din care a reieșit că acești tineri, de la clasa 0 la a 12-a, suferă de obezitate în proporție de 37-38 la sută. Atenție: nu puțini grăsuți, ci obezi! Sunt niște mari semnale de alarmă cu generațiile care vin din urmă", a mai spus Mutică, pentru sursa mai sus citată.