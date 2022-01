Tun financiar dat de Cosmin Olăroiu! Proiectul uriaș dezvoltat în România care îl umple de bani

Fostul antrenor al Stelei (acum FCSB) a ales să investească banii câștigați în Arabia Saudită în țara natală.

În 2018, Cosmin Olăroiu prelua firma Steda Residence de la Stelian Gheorghe, iar acest lucru demara investiții majore în domeniul imobiliarelor.

Firma lui Cosmin Olăroiu ar fi responsabilă, potrivit wowbiz.ro, pentru blocul de lux „răsărit” pe Kiseleff 16. Prețul unui apartament cu trei camere în clădirea proaspăt ridicată ajungând la 1.7 milioane de euro.

2.2 milioane de euro, plus TVA, vor trebui să plătească cei care vor dori să cumpere un apartament cu patru camere în blocul de lux.

Cum a explicat Olăroiu intrare pe piața imobiliarelor din România

"Nu mă văd făcând lucrul ăsta în altă parte. Nu ştiu de ce. Când lucrezi cu oameni... Eu lucrez în străinătate şi văd că sunt acceptat de toţi cei cu care lucrez, mi se acordă încredere, însă eu prefer să lucrez în România şi aici cred eu că e mai multă nevoie de această calitate în plus, decât în alte locuri.

Şi tot ce am încercat să fac a fost să aduc un plus, un minim, e relativ pentru că ce îmi place altei persoane nu îi este pe plac. Însă, de exemplu, în proiectul ăsta există posibilitatea ca cineva să vină să cumpere şi să îşi facă aşa cum crede el. Însă tot timpul am preferat să investesc bani mulţi în România. Nu ştiu neapărat dacă din dorinţa de a ajuta. Implicit există şi acest lucru, însă mai mult mă regăsesc aici decât în alte părţi”, a susținut Cosmin Olăroiu potrivit TelekomSport, într-un interviu din 2020.

Cosmin Olăroiu se află în acest moment sub contract cu Sharjah FC, club cu care a semnat în septembrie anul trecut. Odată cu această mutare, tehnicianul român a revenit în campionatul Emiratelor Arabe Unite, unde a mai antrenat echipele Al Ain şi Al Ahli. El a mai activat, de asemenea, în zona Golfului la Al Hilal (Arabia Saudită) şi Al Sadd (Qatar), conducând pentru o scurtă perioadă şi selecţionata Arabiei Saudite.