Discurs incredibil al lui Bus dupa meciul cu CFR: "Avem voie sa fim neplatiti? Avem voie sa fim fortati sa jucam accidentati? Am luat 3 000 de lei in 4 luni de zile!"

Sergiu Bus a reactionat dur dupa meciul cu Craiova in care a fost eliminat.

Cel mai bun marcator al mediesenilor a primit cartonasul rosu in minutul 70, dupa ce l-a injurat pe arbitrul Ovidiu Hategan. La finalul meciului el a vorbit despre problemele de la club.

"Imi cer scuze echipei, am spus ceva ce nu trebuia sa zic, cateodata mai fac asta in meciuri. Ma consum si mi-am cerut scuze. Ovidiu Hategan e un arbitru de talie mondiala, e un arbitru bun. Noi n-avem voie sa facem nimic perioada asta, n-avem voie sa ne imbratisam, sa ne bucuram. Ce putem face pe teren? Doar sa ne consumam verbal si mi-am cerut scuze fata de toata lumea.

In Romania avem voie sa fim neplatiti? Sa fim mintiti? Sa ne chinuim, sa jucam accidentati? Sincer va spun, am fost 5 pe teren cu probleme musculare. Marius Constantin sper sa nu aiba ruptura, eu cu o entorsa, Larie cu intindere de ligamente, Butean entorsa si Romeo cu contractura.

De la club ne-au plecat 8 sau 9 colegi. Suntem neplatiti, asta e adevarul. Pandemia a incurcat pe toata lumea. Noi am luat 3.000 de lei in 4 luni de zile. Eu mi-am prelungit contractul pentru ca mi-am dorit si imi doresc sa joc aici. Tocmai de aceea imi cer scuze inca o data arbitrajului. Pun suflet si ma exteriorizez. Sunt bine crescut, dar cateodata mai scap o vorba, doua", a declarat atacantul.

Referitor la transferul sau, care ar putea avea loc in aceasta vara, Bus a spus ca isi doreste sa evolueze pentru o echipa care il doreste cu adevarat

"Am 27 de ani, am o familie, acum am sansa sa joc. Vreau sa joc, vreau sa ma bucur. De la 21 pana la 25 de ani n-am avut sansa, am fost accidentat, nu am fost favorizat. Acum am simtit ca e momentul meu sa ma bucur. Imi pare rau ca am luat rosu, mi-am cerut scuze, le-am spus ca sper sa nu stau 3 etape pentru ca ar fi gata sezonul pentru mine. Mai suntem cateva meciuri, vreau sa joc si nu stiu ce urmeaza.

Imi place in strainatate, dar am o familie aici. Vreau sa ma lupt la campionat, vreau stabilitate si vreau sa stiu cine ma vrea. Daca e cineva care ma vrea cu adevarat, o sa merg acolo si o sa dau totul din mine", a adaugat Sergiu Bus la finalul meciului.