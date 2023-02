Afacerile îi ocupă tot timpul lui Șerban. Urmărește foarte puțin fotbalul românesc, despre care spune că ”îl răscolește” și poartă și astăzi în suflet regretul deciziei de a se retrage, poate, prea devreme. La 31 de ani.

A făcut parte din celebra echipă a Valenciei, unde a fost coleg cu Adrian Ilie, Sabin Ilie și Gabi Popescu. I-a avut ca antrenori pe Claudio Ranieri și Rafa Benitez și a rememorat, pentru SPORT.RO, câteva episoade care i-au rămas bine întipărite în minte din cariera de fotbalist.

Interviu cu Dennis Șerban: ”M-am rupt definitiv de fotbal”

Ce vă ocupați timpul în prezent?

Cu niște business-uri.

Stați departe de fotbal?

Da, păi nu mai nicio legătură. Mi-am făcut niște firme, niște societăți...

Într-o vreme știu că ați spus că vreți să reveniți în fotbal ca antrenor...

Am vrut, dar uite că m-am rupt definitiv.

Steaua, Dinamo sau Rapid? Cine v-a rămas mai aproape de suflet?

Farul!

Dennis Șerban: ”Îmi face rău când mă uit la fotbal. Mă răscolește”

Vă mai amintiți ziua în care a venit acea ofertă de la Valencia?

Am avut un meci direct cu ei, la Steaua, am pierdut. La scurt timp după meciul ăla am semnat. Acolo eram într-un necunoscut, un copil, venit din România. Am avut noroc că era Adrian acolo, Sabin, Gabi Popescu... m-au ajutat foarte mult.

După scurta experiență la Dinamo, ați hotărât să vă retrageți.

Cred că am făcut o greșeală mare, dar asta e. Mi-o asum.

De ce?

M-am simțit așa... nu știu... am avut un sentiment neplăcut și am hotărât să mă retrag.

Credeți că puteați să mai continuați la nivel înalt?

Eu zic că da. La momentul ăla, da.

Dennis Șerban s-a retras din fotbal în februarie 2007, după o scurtă experiență la Dinamo, la vârsta de 31 de ani.

De câte ori ați revăzut acea cascadă de driblinguri din meciul Dinamo - Steaua?

De mai multe ori, dar îmi face rău când mă uit la fotbal. Îmi e dor de el și mă răscolește. Evit de multe ori, am mers și pe stadioane... îmi face mult rău! Îmi e dor de el.

Dacă vă e dor, de ce nu vă implicați din nou?

Pentru că am alte priorități.

Dennis Șerban merge pe mâna Farului în lupta la titlu

Putem spune că acela este golul carierei dumneavoastră?

Nu, exclus.

Dar care este?

Primul la Farul, când am înscris prima oară în Divizia A, nu o să uit niciodată. Cred că e cel mai important gol al meu. După am avut mai multe bucurii, și la Steaua, și la Valencia am dat un gol important. Au fost mai multe, dar ăla mi-a rămas în suflet. Primul gol în Divizia A.

Din ce ați mai văzut, cine driblează astăzi ca dumneavoastră?

Nu știu să vă zic... mi-a plăcut foarte mult de Sânmărtean. Foarte mult!

Meciul carierei care e?

În primul an la Steaua am avut două meciuri în trei zile cu FC Național. În trei zile am câștigat și Cupa, și campionatul.

Și meciurile cu PSG și Bastia au loc într-un Top 5?

Cu Bastia nu, cu PSG-ul da. Dar problema e că am avut o dezamăgire cu PSG.

Farul e pe primul loc. Are șanse să ia titlul?

Eu zic că da.

FCSB și Rapid au șanse?

FCSB-ul da. Rapid, mai departe... îmi e greu să cred. În rest, sper să ia Farul.

De ce nu mai avem români la nivel înalt? În Spania, de exemplu. Care e problema noastră?

Nu cred că avem noi o problemă. Părerea mea e că internetul... e mai ușor să te joci pe PlayStation decât să ieși pe maidan, nu? În primul rând că nu te mai lasă părinții, că le e frică. Noi, înainte, eram toată ziua pe maidan. De acolo cred că ieșeau foarte mulți fotbaliști.

În România a trecut pe la Farul Constanța, Steaua, Rapid, Petrolul și Dinamo.

Păi și cei de afară au internet.

Au, dar cred că e educația lor, nu știu... au și afară probleme, să nu credeți că nu au.

Amintiri cu Claudio Ranieri: ”Ne-a dat pe toți afară de la antrenament”

Cum a fost să lucrați cu Claudio Ranieri?

O experiență foarte frumoasă și un antrenor mare de tot. Am o amintire frumoasă cu el. Noi, dacă jucam seara la 7-8, noi dimineață făceam un antrenament, mai mult tactic. Făceam o încălzire scurtă de cinci minute și după cinci minute ne-a dat afară de la antrenament și ne-a trimis acasă.

Valencia, Villarreal, Elche, Cordoba și Poli Ejido sunt echipele din Spania pentru care a evoluat Dennis Șerban.

Dennis Șerban a debutat în Spania pentru Valencia, în 1998, cu Claudio Ranieri antrenor. S-a întâmplat într-un meci cu Espanyol, pierdut cu 2-1, în care a fost trimis în teren în minutul 66.

Pe toți?

Pe toți! Acasă! Nu știam la ce oră să venim la meci, până la urmă a trimis secundul și ne-a redirecționat. Erau niște mingi pe acolo, noi dădeam în mingi, dar el a vrut încălzire. S-a enervat și ne-a dat afară.

Este, în continuare, autorul celei mai mari surprize din ultimii 20 de ani din Premier League.

Da, e adevărat. Nu m-a surprins, știam că e un antrenor foarte mare, e în stare de orice.

Rafa Benitez?

Și Rafa mi-a plăcut foarte mult. Am amintiri frumoase și cu el, l-am prins la Valencia. El a venit de la o echipă mică, din Divizia B, era contestat de toată lumea și a câștigat campionatul la Valencia după 30 de ani. Un bun psiholog, avea o echipă foarte bună, un preparator bun, un secund bun.

Pe lângă regretul că v-ați retras, poate, prea devreme, ați rămas cu alt regret în cariera dumneavoastră?

Nu, mi-am asumat tot ce am făcut. Nu știu ce să zic. Probabil că am un singur regret că a fost greu să mă duc de la Valencia în Divizia B, în Spania, împrumut, probabil am făcut și o greșeală. Dar îmi doream să joc. Cu anii, mi-am dat seama că am greșit.

Ați primit la un moment dat o ofertă pe care regretați că nu ați acceptat-o?

Au fost mai multe, da, dar nu am regretat niciodată. Au fost și din campionate puternice, și din Grecia, și din Ucraina. Echipe bune! Spania, Portugalia...

Întrebări-fulger

George Copos sau Cristi Borcea?

Cristi, clar...

Cu ce v-a rămas în suflet?

Cu dragostea lui de fotbal, cu toată nebunia lui, era în stare de orice pentru Dinamo. Și George, nu, Ferească Dumnezeu, dar nu cred că a fost așa împătimit precum Cristi.

Mircea Rednic sau Mihai Stoichiță?

Stoichiță.

Ranieri sau Rafa Benitez?

Ranieri.

Vânătoarea sau pescuitul?

Eh, aici e greu... Ambele.

O să vă mai revedem în fotbal?

Eu sper că da, nu știu când. Așa sper.

Dennis Șerban are 13 prezențe la naționala României, pentru care a marcat un gol. A debutat în 1996, într-un meci amical cu Israel, unde a intrat pe finalul partidei. Anghel Iordănescu era, atunci, selecționerul României.