"De ce să obosim în Conference League?!" Becali, obiectiv nou pentru echipă după eliminarea rușinoasă

FCSB a trăit una din cele mai mari umilințe din istoria ei.

Patronul formației bucureștene a redevenit optimist la doar câteva ore după cea mai mare umilință din istoria ei, după eliminarea suferită în fața celor de la Shakhter Karagandy, și anunță că la anul, în luna septembrie, FCSB va juca în grupele Champions League.

"Nu vreau să trec de Conference League, vreau 18 milioane în cont. De ce să obosim în Conference League, când ne putem baza pe campionat. Vreau campionatul că vreau Liga Campionilor 40 de milioane, asta vreau. A fost echipa asta prea slabă și am pus copiii în teren. Am pus ca să fim mai buni pe atac, am fost egalați.



Am considerat eu că ăla este mai bun decât Radunovic. Nu contează asta. La anul, nu pe vremea asta, la anul, pe vremea asta peste o lună. Cam în septembrie vorbim. Înregistrați asta. Eu știu ce marfă am. Am făcut și prostii, am luat Ondrasek și Vucur care sunt un minus, dacă el dă cu capul și în loc să dea, dă pasă la adversar ce pot să fac", a spus Gigi Becali, pentru digisport.