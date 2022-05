CFR Cluj și-a adjudecat al cincilea titlu consecutiv în Liga 1 cu o etapă înainte de finalul sezonului. Echipa din Gruia a profitat de pasul greșit al FCSB-ului, 2-2 cu FC Voluntari, și a a învins-o pe Universitatea Craiova, 2-1, devenind matematic campioană.

Al cincilea titlu consecutiv pentru CFR a înseamnat și al cincilea campionat câștigat de Dan Petrescu (54 ani), 4 trofee cu ardelenii și unul cu Unirea Urziceni. Însă acest succes a fost construit cu multe superstiții. Tehnicianul a precizat că înaintea unui meci are niște rigori pe care le respectă de fiecare dată.

Dan Petrescu: „A mai dat cu spatele autocarul și am pierdut”

„Nu trebuie să văd o mireasă, să nu-mi dea cineva telefon în legătură cu echipa cu care joc. Cu FCSB mi-a dat cineva mesaj: 'E groasă!'. Nu e bine ca în ziua meciului să dea autocarul cu spatele. Dacă nu știe cum să intre îi zic: 'Lasă-mă aici, cobor eu!'. A mai dat cu spatele și am pierdut mereu. Au mai dat cu spatele unii prin Rusia și China. Nu știam în chineză cum să-i zic lui ăla... Eram terminat. Să nu văd o pisică neagră că trece prin fața mea.

Dacă am câștigat cu adidașii din picioare, continui cu ei, dacă am pierdut și am avut o bluză o schimb. Zic: 'Nu mai e bună asta'. Sunt foarte multe lucruri, nu cred că e bine. De exemplu, dacă scriu echipa și am scris-o cu roșu, mâine cu albastru, apoi cu verde. Eu am mereu multe pixuri, multe culori, cu care fac echipa mea, echipa adversă. Mă gândesc cum să joc. Dacă vii în birou la mine la Cluj, te sperii câte caiete și cărți sunt cu biografia marilor antrenor. Le-am citit tuturor autobiagrafia, Ferguson, Gordon Strachan, care a fost antrenorul meu la Southampton și după s-a dus la Celtic. A jucat până la 45 de ani Gordon Strachan”, a declarat Dan Petrescu în podcastul lui Mihai Bobonete, „Da BRAVO!”.