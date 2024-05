Andrei Vlad a făcut anunțul cu privire la viitorul său după înfrângerea cu Rapid: "Îmi doresc să joc!"

La finalul meciului, rezerva lui Târnovanu a susținut că vrea să joace mai mult și nu s-a ferit să recunoască faptul că și-ar dori să facă pasul către o altă echipă în această vară, dacă va primi o ofertă.

Totuși, Vlad nu exclude nici varianta de a continua la FCSB până în iarnă, atunci când îi expiră înțelegerea cu clubul patronat de Gigi Becali.

Viitor incert pentru Vlad

"Din păcate nu am terminat anul așa cum ne-am dorit, dar pentru noi acest meci nu mai conta. Suntem fericiți că suntem campioni. Eu n-am venit în vacanță, am venit să joc fotbal, să-mi fac treaba. Nu-mi reproșez absolut nimic în această seară.

Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit să fac acest lucru. Am un contract aici. Când nu joci e greu, dar nu înseamnă că fotbalul se termină aici. Deocamdată, viitorul meu e incert. Îmi doresc să joc, dar sunt aici, am contract până în iarnă, rămân până atunci și vom vedea ce se va întâmpla. Nu știu dacă am oferte, întrebați conducerea, eu sunt jucător", a spus Vlad la finalul meciului.

300.000 de euro este cota de piață a lui "Messi al portarilor", potrivit site-urilor de specialitate.