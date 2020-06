Cum iti alegi impresarul cand esti fotbalist profesionst? Dezvaluirile lui Narcis Raducan

Pe blogul sau, fostul manager de la FCSB descrie cele 3 tipuri de manageri care opereaza in piata!

Narcis spune ca exista 3 tipuri de impresari dintre care fotbalistii pot sa aleaga. Genul 'Don King' e cel care te impune cu agresivitate prin relatiile sale, genul 'agent imobiliar' are o strategie de vanzare pe care o aplica in fiecare situatie, iar genul 'manager personal' are grija in totalitate de un fotbalist.

"E vorba de o persoana care asigura un pachet util pentru cariera unui tanar. In pachet e inclusa o planificare de tip Razvan Marin, Cristi Chivu sau Luka Modric. Un astfel de manager iti ofera sprijin juridic pe perioada contractului, cuprinde complexitatea statutului jucatorului in echipa la o cafea cu antrenorul macar o data la trei luni sau mijloceste o consiliere financiara in sprijinul gestionarii castigurilor", scrie Raducan pe blog. Textul complet poate fi citit AICI.