Cum a explicat Bogdan Andone schimbarea "marca Gigi Becali" și mesajul pentru fotbaliștii săi

La finalul meciului, antrenorul Bogdan Andone și-a felicitat fotbaliștii pentru jocul prestat, punctând faptul că acestora le-a lipsit doar luciditatea la fazele fixe.

"Vreau să îmi felicit jucătorii mai ales pentru repriza a doua. Am avut 4-5 ocazii mari. Ne-a lipsit concentrarea, mai ales la fazele fixe, unde am primit și gol. Repriza a doua a fost cu totul și cu totul altceva, s-a dus și soarele. Ritmul nostru a crescut.

Am avut mai multă intensitate. Am ratat două ocazii incredibile, asta a fost soarta jocului. Mă bucur pentru Mailat, care a revenit după accidentare, e un jucător important. Jucătorii care au intrat au făcut-o bine, merită felicitați", a spus Bogdan Andone la finalul meciului cu UTA Arad.

Andone, schimbare în minutul 30

Antrenorul ultimei clasate din Superliga a explicat de ce a făcut schimbare în minutul 30 al meciului, înlocuindu-l pe David Gabriel cu Zoran Mitrov.

„David este un jucător foarte agresiv, a luat acel cartonaș galben pe o intrare tare și necontrolată. Sincer, am stat cu frică și în cele 5 minute. Am stat de vorbă cu el și sper că a înțeles că schimbarea am făcut-o în interesul echipei, nu că ar fi jucat el prost.

Am pierdut o bătălie, nu și războiul. Trebuie să scoatem cât mai multe puncte și să ajungem să jucam meciul de baraj”, a mai spus Bogdan Andone.

