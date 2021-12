Cum a ajuns Dinamo pe marginea prăpastiei. Versiunea lui Florentin Petre, idol în Ștefan cel Mare

Dinamo se află într-o situație critică după 21 de etape, locul 15 (penultimul), cu 12 puncte, cu doar un punct peste ultima clasată, Academica Clinceni (11).

Mircea Rednic a fost înlocuit din funcția de antrenor cu Flavius Stoican, iar la Dinamo se continuă și morișca schimbărilor de jucători. Iuliu Mureșan e omul care taie și spânzură la trupa din Ștefan cel Mare, dar fostul președinte de la CFR e responsabil și pentru deciziile luate la echipă.

Jucător emblematic în istoria lui Dinamo, Florentin Petre, ultima dată antrenor la Dacia Unirea Brăila, și-a spus opinia despre cauzele care au dus la picajul roș-albilor și susține că schimbarea lui Rednic e una justificată.

"Mi s-a părut un lucru normal ţinănd cont că la antrenor dacă nu ai rezultate, cam astea te ţin. Cu siguranţă au fost ceva probleme acolo şi au decis să se intâmple lucrul ăsta. Este foarte greu mai ales intr-o perioada in care clubul traversează o perioadă grea, să se face nişte schimbări extrordinar de mari.

Schimbările âstea necesită buget, bani mulţi, jucători, altă calitate, alte contracte şi probabil că nu şi-au permis lucrul ăsta şi merg pe continuitate. Îmi doresc enorm să le meargă bine pentru că un club cu o tradiţie aşa mare, cu istorie, cu nişte performanţe atât de frumoase, merită mult mai mult.

(n.r. - Greşită strategia cu mulţi străini la Dinamo?) Nu cred că asta a fost problema. Problema a fost de altă factură pentru că au venit mulţi, au venit nepregătiţi, unii poate nu au jucat pe unde au fost deloc şi este foarte greu să aduci un jucător care nu a jucat 5-6 luni intr-un moment in care clubul are nevoie de rezultate imediate", a spus Florentin Petre, potrivit Look Sport.