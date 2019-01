CSA Steaua, VESTE URIASA! Echipa Armatei a promovat deja in liga a treia! Cum a fost posibil

CSA Steaua a castigat deja dreptul de a jucat in liga a treia.

Prin calificarea echipei U19 a CSA Steaua la Liga Elitelor, CSA Steaua poate sa aplice deja pentru liga a treia. Unirea Alba Iulia a procedat la fel deja, insa stelistii trebuie sa se gandeasca de doua ori inainte sa aplice. Promovarea prin Liga Elitelor inseamna obligatia de a folosi mai multi jucatori tineri in toate partidele din liga a treia. CSA Steaua e oricum prima in liga a patra in acest sezon si nu mai are un adversar puternic precum Rapidul in sezonul precedent.



"Promovarea in Liga 3 a fost castigata in septembrie, cand echipa U19 a Stelei si-a castigat grupa si a intrat in Liga Elitelor. Conform regulamentelor FRF, daca un club are echipa de tineret in Liga Elitelor, poate sa isi inscrie si o echipa de seniori in Liga 3.

Unele cluburi (Unirea Alba Iulia) au profitat deja de acest regulament si s-au inscris in Liga 3. Astfel, presupunand ca Burleanu & Co. nu vor mai schimba din nou regulamentele, pentru a-i face rau Stelei, clubul nostru va juca si el, la anul, in Liga 3.

Totusi, promovarea pe calea Ligii Elitelor nu e neaparat una pe care Steaua sa si-o doreasca. Daca promoveaza asa, echipa noastra va fi obligata sa foloseasca in fiecare meci trei jucatori sub 19 ani si inca 5 sub 21 de ani. Aceasta este una din regulile care trebuie indeplinite pentru a fi primit in Liga 3, prin Liga Elitelor. Este, de asemenea, o piedica importanta pentru promovarea in Liga 2, obiectiv pe care Steaua il va avea cu siguranta la anul.

De aceea, solutia cea mai buna e ca Steaua sa castige Liga 4 si sa promoveze fara a se folosi de Liga Elitelor. Iar Lacatus si baietii pot realiza acest obiectiv", scrie site-ul Steaua Libera.