Cristi Borcea le spulberă orice speranță fanilor dinamoviști: „La nea Mircea nu cred că poate fi vorba deocamdată!”

Dinamoviștii speră să-l convingă să se alăture proiectului din „Groapă”, însă Cristi Borcea, fostul finanțator al „roș-albilor” nu crede că Lucescu va accepta să vină la Dinamo ținând cont de situația actuală în care se află echipa.

„Lupescu v-a spus foarte clar că n-a avut nicio discuție. Era un lucru extraordinar dacă venea. Iar la nea Mircea nu cred că poate fi vorba deocamdată. Nea Mircea vine pe un proiect solid, cu stadion și finanțatori adevărați, care să bage bani.

Lucescu vrea un proiect solid, susține Borcea

Să fie un buget cum am avut noi în ultimii 20 de ani. Am avut un buget în jur de 15 milioane. Ne-am bătut tot timpul la campionat, la Cupe, am fost în cupele europene, am ajuns în primăvara europeană. Acolo e Dinamo!”, a mai spus Borcea, potrivit sptfm.ro.

Dinamo ocupă penultimul loc în clasamentul Superligii, cu zece puncte, două mai multe decât ultima clasată, FC Botoșani.

După pauza internațională, „câinii” vor avea parte de un duel puternic în Superliga. Trupa lui Ovidiu Burcă va întâlni FCSB, pe 26 noiembrie, de la ora 20:30.