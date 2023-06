Park Ji-Sung a spus tot! Cum i-a convins Dan Petrescu pe sud-coreeni la interviul de angajare

Antrenorul român se întoarce în Asia, unde a mai antrenat-o pe Jiangsu Suning, din China, în perioada 2015-2016. Petrescu va face echipă la Jeonbuk cu Park Ji-Sung, fost jucător legendar al Coreei de Sud, trecut pe la Manchester United sau PSV Eindhoven.

De ce l-a ales Jeonbuk pe Dan Petrescu: „Are tendința de a juca un fotbal agresiv”

Ji-Sung, care este acum director tehnic la clubul din orașul Jeonju, a explicat de ce l-a ales pe Dan Petrescu pentru acest job și ce l-a impresionat la antrenorul român.

„La interviul cu Petrescu, am vorbit mult și am decis că tendința lui de a juca un fotbal agresiv se potrivește bine cu filosofia clubului nostru. A lăsat o excelentă impresie și cred că în acest moment el este cel mai bun antrenor pe care îl puteam găsi.

Petrescu e genul de tehnician care poate depăși situațiile complicate, are experiență în Asia și a lucrat la echipe din diverse locuri ale lumii, cu culturi diferite”, a spus Park Ji-Sung, potrivit presei din Coreea de Sud.

„Petrescu înțelege foarte bine ceea ce trebuie să joace Jeonbuk. Punem accent pe un joc agresiv, cu mingea dusă rapid în jumătatea adversă, mai degrabă decât să pasăm în terenul nostru. Aștept ca Jeonbuk să joace fotbalul rapid și ofensiv pe care fanii îl doresc”, a mai zis Ji-Sung.

Dan Petrescu, în ochii sud-coreenilor: „Un suflet mare și un bun comunicator!”

Jeonbuk Hyundai Motors este pe locul cinci în campionat, după 18 etape, cu 27 de puncte. Conducătorii clubului speră că Dan Petrescu va urca echipa în clasament, mai ales că în trecut a dovedit că poate „resuscita” grupările pe care le conduce.

Șefii echipei, care are în palmares nouă titluri și două Ligi ale Campionilor Asiei, sunt gata să investească serios în perioada de transferuri. „Dan Petrescu trebuie acum să cunoască lotul, apoi să identifice unde e nevoie de întăriri. Vom transfera fotbaliștii de care avem nevoie”, a explicat Park Ji-Sung.

Fostul jucător de la Man. United e convins că Dan Petrescu se va familiariza repede cu noii săi elevi. „Are abilitatea de a se împrietenii cu jucătorii, e un suflet mare și știe să comunice. Tactica e importantă, dar cel mai important e să câștigi sufletul jucătorilor ca să-i faci să evolueze cum vrei tu”, a mai zis Park.

Jeonbuk are șanse mici să mai lupte pentru titlu în acest sezon. Liderul Ulsan are deja 44 de puncte, cu 17 mai multe decât echipa lui Petrescu. În schimb, poziția a doua este posibilă, pentru că Pohang Steelers are „doar” 31 de puncte.