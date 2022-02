"Contract pe viață" pentru Tănase. Planul impresionant al patronului de la FCSB

Liderul de la FCSB, Florin Tănase, a avut miercuri o evoluție concludentă în partida din etapa a 25-a, 3-0, în deplasare, cu Academica Clinceni. După ce a lipsta de la partida cu FCU Craiova (2-2), fiind suspendat, revenirea căpitanului pe teren s-a simțit în formația lui Mihai Pintilii.

A marcat două goluri cu trupa ilfoveană și pare împăcat cu ideea de a rămâne la gruparea lui Gigi Becali. Finanțatorul roș-albaștrilor a vorbit joi dimineața, la Ora Exactă în Sport, despre preferatul său și a afirmat că nu va mai pleca de la FCSB. Deocamdată.

Cert este că Becali se gândește chiar să-i facă un "contract pe viață" preferatului său.

"Unde să plece Tănase? Nu are nicio ofertă. Nici nu vreau să plece, cu el la mijloc altfel este jocul. Dacă era Florin Tănase cu Craiova venea golul până la urmă. Eu vă spun un lucru, eu pe Florin Tănase nu l-aș da cu 3 milioane de euro, dar nu am ce face, are clauză. Pe mine mă bucură că nu-i plătește nimeni clauza.

I-am și spus: 'Băi, Florine, ce să pleci tu, mă? Ai 30.000 de euro pe lună, poate îți fac mai mult dacă intrăm în Liga Campionilor, îți faci viața aici'.

E băiat cuminte. El poate să-și facă o situație la FCSB exact ca în străinătate, aproape la fel ca bani și să fie în România", a declarat Gigi Becali, joi dimineața, la Ora Exactă în Sport.

Florin Tănase a fost dorit atât de o grupare din Arabia Saudită, cât și de o formație din China în această iarnă, însă ofertele nu s-au mai concretizat.

Întrebat dacă se gândește ca Tănase să și devină antrenor la FCSB după retragerea din carieră, pe "modelul" Pintilii, omul de afaceri din fruntea FCSB-ul a răspuns scurt. "Da, da!".

Fotbalistul format la Academia Hagi avea posibilitatea de a se transfera în China în această iarnă, existând interes din partea unui club din campionatul asiatic, susțin sursele PRO TV și wwww.sport.ro.

Fereastra de mercato din iarnă este deschisă în China în perioada 14 februarie - 15 aprilie, astfel că Florin Tănase ar fi putut schimba echipa în plin sezon. Noua stagiune din Super League va debuta abia în jurul datei de 23 aprilie.