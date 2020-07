Concordia Chiajna a primit rezultatele testului pentru noul coronavirus! Un singur jucator mai este infectat!

Jucatorii si staff-ul de la Concordia Chiajna au efectuat noi teste Covid-19.

Din fericire, un singur jucator a primit acum rezultatul pozitiv, dupa ce la testarea precedenta erau doi jucatori in aceasta situatie.

Ionut Biceanu este infectat cu noul coronavirus, insa se simte bine si nu prezinta complicatii. Celalalt fotbalist initial testat pozitiv, Andrei Marc, a primit acum un rezultat negativ.

Ilfovenii sunt in continuare in izolare si vor efectua un nou test marti, pentru ca din 9 iulie sa poata incepe pregatirea noului sezon de Liga a 2-a, in cazul in care situatia o va permite.

Antrenorul echipei, Florin Bratu, a spus ca, dupa primele teste, jucatorii care au fost initial infectati nu au mai intrat in contact cu ceilalti colegi, evitandu-se astfel aparitia unui focar de infectie.