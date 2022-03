Clovni și acrobați. Cine râde mai mult, cine râde mai bine? Opinie de Florin Caramavrov, după FC Argeș - FCSB 1-0

de Florin CARAMAVROV

Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Uneori nu e râsul lui, dar, în general, se distrează. Pentru el, fotbalul e un circ din care poți să câștigi bani. Interesantă strategie de marketing: „Râzi și pierzi campionate. Te distrezi și câștigi bani”. Ce vreți mai mult?

Noi ne agităm degeaba, dar problema nu e, de fapt, la noi. Am câțiva prieteni care suferă încă pentru această echipă. Și mă întreb an de an: Câte umilințe să mai suporte și oamenii ăștia? Dar uite că suportă.

Becali se distrează, dar a devenit de mult timp distractiv, ca un clovn care se crede cel puțin acrobat, dacă nu chiar dresor de pantere. Lumea fotbalului râde de el, mai ceva decât râde el de propriii angajați, pe care-i plătește, ce-i drept, mai mult decât ar merita.

Portarul fără concurență

Și ca circul să fie complet, îți mai gafează ca un începător și portarul protejat, băiatul fără concurență, pentru că trebuie vândut pe bani mulți. Ce să mai vinzi acum?

Mă gândesc că e vorba și de trufie, de aroganță la max, când ții rezerevă cel mai bun fotbalist din lot, pe Keșeru, și îl bagi ultimul pe teren, chiar și după Burlacu, un băiat care își caută încă reperele, ca și Florinel Coman.

Keșeru a intrat în minutul 79 și a dat imediat o pasă de gol, ratată cu nonșalanță de „Mbappe din Carpați”. Și, totuși, de ce vrei să te faultezi singur, atâta vreme cât ai în lot un jucător de clasă? Doar Becali știe...

Acrobatul Prepeliță

Lăsând la o parte brambureala continuă de la FCSB, trebuie să-i felicităm pe cei de la FC Argeș pentru jocul curajos din seara asta și pentru victoriile din ultimul timp, care îi fac să joace finala pentru play-off etapa viitoare, cu Botoșani.

Ca și dat afară de un alt priceput al fotbalului, primarul din Pitești, Andrei Prepeliță s-a încăpățînat să rămână, conform contractului pe care-l avea, că la noi contractele nu prea contează. A rămas și a demonstrat că poate face să meargă o echipă căreia nici fanii și nici primarul nu-i dădeau nicio șansă.

E bine că printre atât de mult circ și printre atâtea hohote de râs, mai sunt și oameni serioși, care vor să muncească. Ei sunt acrobații Ligii 1, ceilalți sunt clovnii. Să vedem cine râde la urmă.