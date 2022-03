Declarație neașteptată a lui Toni Petrea după a doua înfrângere consecutivă: "Am făcut un meci bun". Ce a spus despre Andrei Vlad

Cu o partidă înaintea încheierii sezonului regulat, FCSB a pierdut alte trei puncte față de liderul Ligii 1, bifând a doua înfrângere consecutivă, după cea cu Farul Constanța.

La finalul meciului cu FC Argeș, Toni Petrea a declarat că șansele pentru titlu au scăzut semnificativ, însă echipa va lupta până la capăt. Tehnicianul FCSB-ului a explicat și care a fost motivul pentru care l-a schimbat pe Andrei Vlad la pauză, după gafa de la golul lui George Ganea.

"Dezamăgire. Am făcut un joc bun, dar nu am reușit să marcăm. O situație pe care au avut-o s-a dovedit decisivă. Nu e plăcut după două înfrângeri consecutive, șansele pentru titlu au devenit foarte mici. Avem probleme de efectiv, nu știu cât de repede ne vom reface pentru duminică.

Se întâmplă, este foarte expus portarul. A fost o greșeală, asta nu trebuia să ne oprească pe noi să dăm 2-3 goluri. Ocazii am avut, dar nu am reușit să marcăm. A avut o evoluție timorată după acea fază, am vrut să nu îl expunem mai mult.

Avem jucători indisponibili, accidentați. Va fi un meci dificil. Avem infirmeria plină, iar asta contează", a declarat Toni Petrea la finalul partidei, la DigiSport.

FCSB a ajuns la trei meciuri consecutive fără victorie în Liga 1 și este la 14 puncte distanță de liderul CFR Cluj (echivalentul a șapte puncte în play-off).

În ultima rundă din sezonul regulat, vicecampioana va juca pe teren propriu cu FC Voluntari, iar CFR Cluj va juca tot ”acasă” în compania celor de la Dinamo.